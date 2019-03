Akin continúa en campaña pese a la polémica sobre las "violaciones legítimas"

Todd Akin desafía a su partido. El congresista, miembro del movimiento ultraconservador Tea Party, lamenta haber dicho que el cuerpo de la mujer dispone de mecanismos para evitar el embarazo tras una "violación legítima", según sus palabras... pero no renuncia a su candidatura al Senado. "La violación es un acto endemoniado. Utilicé las palabras equivocadas, de forma equivocada y pido perdón", ha afirmado.

Pero el daño ya está hecho. Los comentarios de Akin han deteriorado la imagen de los republicanos no sólo en sus aspiraciones a la Casa Blanca, tambien en el Senado. Temen que por su culpa peligre un escaño imprescindible para arrebatar la mayoría a los demócratas. A una semana de la convencion republicana, hasta el propio candidato Mitt Romney le ha pedido que abandone: "Sus comentarios sobre las violaciones son profundamente humillantes. No puedo defender lo que ha dicho, no puedo defenderle", ha dicho.

Las palabras de Akin han servido de arma electoral a Barack Obama, que ha hecho un guiño al voto femenino, mayoritariamente demócrata: "Los comentarios resaltan por qué los políticos, que en su mayoría son hombres, no deberían tomar decisiones en nombre de las mujeres", ha comentado el presidente de EEUU.

Ante este revuelo, Akin ha abierto en las últimas horas la puerta a una posible dimisión. "No se puede saber todo lo que va a pasar", ha dicho. "No conozco el futuro", ha añadido, en una entrevista, un día después de que reiterase su candidatura. No obstante, ha lanzado una advertencia: "Me incomoda pensar que los líderes del partido, y no un proceso electoral, vayan a dictar quien gobierna", ha apostillado.