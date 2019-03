'No Woman No Drive' revoluciona Internet con su letra crítica contra el gobierno saudí

Bob Marley ha inspirado un vídeo que se ha convertido en un fenómeno este domingo en las redes sociales al criticar con mucho humor la prohibición de conducir impuesta a las mujeres por las autoridades saudíes.

"Las reinas no conducen" pero pueden cocinar, y que los pies son el "único transporte", es parte de la letra.

Bajo el título "No Woman, no drive", tres artistas saudíes han logrado en 24 horas más de millón y medio de vistas en Youtube con su versión de la canción de Marley "No Woman No Cry".

La grabación, de poco más de cuatro minutos de duración y en inglés con subtítulos en árabe, fue difundida el sábado, en una jornada en la que algunas mujeres salieron a las calles al volante de sus coches para reclamar sus derechos.

El cómico Hisham Fageeh, vestido al modo tradicional saudí, explica en la cinta que decidió hacer "su propia versión referida a su cultura y sin instrumentos musicales" de "No Woman No Cry". "Me acuerdo donde te solías sentar, en la parte trasera del coche familiar", dice una estrofa de la canción. También afirma que "las reinas no conducen" pero pueden cocinar, y que los pies son el "único transporte" de las mujeres.

Multadas quince mujeres

Además, hace referencia con sorna a que con esta prohibición los ovarios están "seguros y bien", en abierta crítica a las afirmaciones de clérigos radicales saudíes según las cuales conducir los daña.

Un grupo de activistas había anunciado una campaña para el 26 de octubre contra la prohibición en el reino saudí e hicieron un llamamiento a las mujeres para que salieran a las calles conduciendo sus coches. La convocatoria fue anulada después de que el Ministerio del Interior lo solicitara, aunque esto no impidió que varias activistas condujeran por su cuenta por las ciudades saudíes.

Imponen la segregación de sexos

Según informó el diario "Al Hayat", las autoridades saudíes han multado a quince mujeres por este desafío en las ciudades de Riad, Yeda (este), Dammam (noroeste) y Yanbu (este).

En Arabia Saudí rige una estricta interpretación de la ley islámica o sharía, que impone la segregación de sexos en espacios públicos. Las mujeres no pueden conducir ni tampoco viajar fuera del país sin un varón de la familia, entre otras restricciones.