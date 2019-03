Berlusconi supo que Ruby era menor de edad en marzo de 2010, según un diario

La joven refirió a la Fiscalía que en un principio dijo que tenía 24 años, pero que confesó a Berlusconi que era menor de edad cuando el mandatario le quiso asignar un apartamento en uno de sus edificios de Milán. La noche del primer encuentro, la del 14 de febrero, Ruby entró en la habitación con el primer ministro, y Berlusconi le dio "un sobre con 50.000 euros, un dinero que no había visto junto" en su vida y además le comentó que ésta "cambiaría".

El interrogatorio a Ruby R. por la Fiscalía, además de las interceptaciones telefónicas, descubren que tras el primer encuentro con Berlusconi no se habla de nada más que de sexo y que el mandatario se muestra dispuesto a pagar muchísimo dinero. También queda demostrado por medio de las interceptaciones telefónicas que Karima El Mahroug estuvo en la residencia que Berlusconi tiene en Arcore (cerca de Milán) 15 noches en 77 días, la primera vez el 14 de febrero y la última el 2 de mayo de 2010. Durante los 77 días habló por teléfono con Berlusconi 67 veces.

La propia Ruby narró a la Fiscalía que en febrero Berlusconi creía que ella tenía 24 años, pero en marzo cuando le ofreció un apartamento en Milán, gratis y por cinco años, Karima El Mahroug pensó que tenía un problema porque le había mentido. "A Berlusconi le había mentido y le dije que tenía 24 años y que era egipcia. Cuando me propuso el tema de la casa, no podía mentirle más. Le dije la verdad, que era menor de edad y que no tenía documentos", añadió. Berlusconi no se sorprendió, ni se arredró e inmediatamente le propuso una idea que ahora le perjudica porque la Fiscalía le acusa de abuso de poder: "Dirás que eres la sobrina de Mubarak, así podrás justificar todo el dinero que pondré a tu disposición", le comentó. Por eso, cuando Ruby R. fue detenida el 27 de mayo de 2010 por robar 3.000 euros a una amiga y un collar de oro blanco, Berlusconi se preocupó por lo que pudiera surgir de un posible interrogatorio e hizo la llamada a la comisaría de Milán, donde la joven permanecía retenida, y pidió que la liberan porque -dijo- era la sobrina del entonces presidente Hosni Mubarak. Una vez liberada y entregada a la consejera de la región de Lombardía, Nicole Minetti, Ruby R. relató que Berlusconi llamó por teléfono a la primera y posteriormente habló con ellA: "Podremos vernos cuando seas mayor de edad", circunstancia que Karima El Marough cumplió en noviembre, un mes después de que la Fiscalía de Milán ya hubiera iniciado las investigaciones.

Silvio Berlusconi, será juzgado a partir del próximo 6 de abril de manera inmediata por supuesta incitación a la prostitución de menores y abuso de poder por las tres magistradas que forman el tribunal: Giulia Turri, Carmen D'Elia y Orsola De Cristofaro. Por ahora, Berlusconi asegura que "sigue adelante" y su aliado, el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, mantiene su apoyo, aunque reconoce que es un "momento difícil".