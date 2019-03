Berlusconi aconseja a los jóvenes casarse con un millonario

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se encontró con los jóvenes de su partido, Pueblo de la Libertad (PDL), y entre chistes y chascarrillos les aconsejó que busquen trabajo en el extranjero, se casen con un millonario, y no lean los periódicos.



La intervención se produjo en la clausura de Atreju, las jornadas organizadas en Roma por los jóvenes del PDL y volvió a convertirse en un recital de Berlusconi, que contó chistes, anécdotas, y volvió a lanzar sus comentarios sobre las mujeres, intercalándolo conconsideraciones serias respecto a la actual situación de su Gobierno.



Tras asegurar que no habrá elecciones anticipadas y que cuenta con la mayoría en el Parlamento, a pesar de la ruptura con su aliado Gianfranco Fini, Berlusconi contestó a las preguntas benévolas de los jóvenes de su partido.

"Soy simpático, tengo dinero y la leyenda dice que no lo hago mal"

A la joven que le preguntó sobre los problemas de la juventud para encontrar trabajo, Berlusconi les aconsejó que no piensen sólo en el contrato fijo y que opten por crear algo por si solos, como hizo él. "Con mi pasado no puedo hacer otra cosa que aconsejaros que no penséis sólo en ser contratados por una empresa, sino que hagáis algo vosotros mismos. Así inicié yo y aunque no tenía dinero surgió la posibilidad de crear algo importante", dijo.



Asimismo, también indicó a los jóvenes a trabajar en el extranjero con un trabajo que "mire a Italia desde Berlín o Nueva York". Sobre el mismo tema, Berlusconi volvió a hablar de la "conveniencia" de buscarse un novio rico y por ello aseguró que tiene una larga lista de chicas que se quieren casar con él.

"HACEN COLA PARA CASARSE CONMIGO"

"Sé que me van a criticar, pero lo tengo que decir: Hacen cola para casarse conmigo, pues soy simpático, tengo dinero y la leyenda dice que no lo hago mal, además piensan que soy viejo y que por tanto heredarán pronto", dijo, provocando las risas entre losasistentes.



Berlusconi recordó como hace algunos años recomendó a una joven que se buscase un novio millonario para resolver su vida y reitero: "No es un consejo fuera de la realidad sino una sugerencia también para vosotros, también a los chicos". A lo que añadió: "mañana veréis después de esto como (el periódico) La Repubblica escribe que Berlusconi se ha hecho gay".

El espectáculo cómico de Berlusconi continúo con un chiste sobre Adolf Hitler y una anécdota sobre un encuentro con la ex primeraministra de Reino Unido Margaret Thatcher.

"Pedí a mi portavoz que me trajese sólo artículos periodísticos benévolos y no le vi en dos meses"

Tras instar a los jóvenes a no leer mucho el periódico, Berlusconi comentó como durante un encuentro, Thatcher le comentó que "no se puede gobernar leyendo los periódicos, ya que deprimen" y que sus colaboradores sólo le llevaban las noticias en las que sehablaba bien de su Ejecutivo.

"Pedí a Paolo Bonaiuti (su portavoz) que aplicase el método Tatcher y me trajese sólo los artículos con comentarios positivos y no le vi durante dos meses", bromeó Berlusconi.

Berlusconi comenzó su intervención diciendo que abrazaría a todas las chicas presentes y terminó pidiéndole el numero de teléfono a una de las jóvenes que le hicieron una pregunta