Austria busca a una española sospechosa por tener dos muertos en un sótano

La Fiscalía de Viena ha emitido una orden de arresto comunitario contra la ciudadana española Goidsargi Estibali C. en relación con su supuesta relación con el hallazgo de dos cadáveres ocultos en hormigón en un sótano de la capital austríaca.



El portavoz policial confirmó que se ha emitido la orden de detención europea bajo la sospecha de que está relacionada con los dos cadáveres encontrados porque se cree que el sótano donde fueron hallados le pertenece.



La policía indicó que la sospechosa tiene 32 años y es propietaria de una heladería en el edificio donde fueron hallados los cadáveres, pero no pudo precisar más datos sobre su relación con las víctimas de este suceso.



Por el momento, se desconoce el paradero de la española desde el pasado martes o si ha tratado de volar a España huyendo de Austria.



El macabro hallazgo se produjo el martes en el sótano de un edificio en el distrito vienés de Meidling. Según la agencia APA, los cadáveres estaban despedazados y uno de ellos pertenece a un hombre que podría ser un antiguo novio de la sospechosa. El sexo y la identidad del segundo cuerpo no han podido ser determinados, hasta el momento.



Las autoridades sí parecen tener claro que las muertes de las dos personas se produjeron con mucha diferencia de tiempo. Tampoco se sabe a quien pertenecen las armas localizadas en el sótano en el que ocurrieron los hechos.



La cuñada de uno de los fallecidos explicó que "toda la familia estuvo muy preocupada durante meses. Desapareció en noviembre del año pasado". Añade que el fallecido se enamoró de la ya conocida como -˜princesa del hielo- y le prestó 100.000 euros para su negocio. "Cuando su madre no recibió una llamada por su cumpleaños, supimos que le había pasado algo", declara la mujer a un periódico austriaco.