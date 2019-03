Aterrizaje de emergencia de un avión de pasajeros en el aeropuerto de Gatwick.

Según los medios de comunicación, el Airbus 330 de Virgin Atlantic que se dirigía a la ciudad estadounidense de Orlando con 299 pasajeros y 13 miembros de la tripulación a bordo ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia después de que el personal detectara fuego en la bodega.

No obstante, el director ejecutivo de Virgin Atlantic, Steve Ridgeway, ha dicho a la cadena Sky News que no puede confirmar lo que algunos de los pasajeros han publicado en Twitter asegurando que han visto humo en la cabina. "Acabo de estar con los pasajeros y nadie me ha mencionado nada", ha apuntado.

La compañía aérea ha emitido un comunicado en el que ha explicado que, "debido a un problema técnico, el capitán ha decidido, como medida preventiva, evacuar inmediatamente el avión".

Los pasajeros han sufrido heridas de diversa consideración, mayoritariamente fracturas y cortes, ya que han escapado del aparato a través de las rampas de emergencia. Kirsty Bonwick, una pasajera, ha apuntado que han caído directamente al suelo.

David Davis, del servicio de ambulancias, ha confirmado que los equipos sanitarios han tenido que atender a los pasajeros. "Hay gente con posibles fracturas en tobillos, piernas y brazos; otros con dolores que podrían ser indicativos de lesiones de espalda; y otros con dolores abdominales", ha apuntado.

A través de Twitter, el propietario de Virgin Atlantic, el multimillonario británico Richard Branson, se ha disculpado con los pasajeros y ha asegurado que los empleados están haciendo todo lo posible para ayudarles.

Debido a este incidente, Gatwick ha suspendido temporalmente la entrada y salida de vuelos, lo que ha producido algunos retrasos.