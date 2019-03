Aparece muerto el periodista que alertó sobre las escuchas del 'News of the World'

Hoare perdió su trabajo por problemas con el alcohol y las drogas. Trabajó en "The Sun" y "News of the World", dos medios sensacionalistas de News Corporation de Rupert Murdoch, junto a Andy Coulson, quien en enero dimitió como jefe de prensa de David Cameron, primer ministro británico.

Según dijo Hoare a "The New York Times" en septiembre de 2010, Coulson estaba al tanto de las escuchas telefónicas del "News of the World" en la época en la que dirigió el tabloide ya desaparecido, desde 2003 a 2007.

Hoare aseguró que el ex jefe de prensa de Cameron no solo lo sabía, sino que alentaba a los reporteros a pinchar los teléfonos de famosos para lograr exclusivas.

Colson, que siempre ha negado esas acusaciones, fue detenido la semana pasada por la policía y puesto en libertad varias horas después bajo la sospecha de que había sobornado a policías e interceptado comunicaciones durante su época al frente del "News of the World".

La semana pasada, Hoare denunció que los periodistas del "News of the World" tenían acceso a tecnología policial para poder localizar a gente mediante señales de móviles a cambio de sobornos a los agentes. Sin embargo, cuando en septiembre de 2010 fue requerido en una comisaría en Londres, Sean Hoare no quiso relacionar a Andy Coulson con las escuchas.

El ex director del "News of the World" siempre ha negado las acusaciones de que estaba al tanto de las escuchas ilegales en el tabloide, que han desencadenado una crisis de enormes proporciones en el Reino Unido.