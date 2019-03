Ahmadineyad y Chávez quieren "frenar la locura imperialista"

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha asegurado este martes tras recibir con honores de Estado a su homólogo iraní, Mahmud Ahmadineyad, que ni su país ni la nación persa tienen intenciones "guerreristas" ni de "invadir" a otros países, haciendo clara alusión a las políticas de Estados Unidos.



"No somos guerreristas. Ni Irán, ni la revolución (bolivariana) han invadido a nadie, no le han lanzado una bomba a nadie", ha enfatizado Chávez en declaraciones a los medios minutos antes de iniciar una reunión privada con Ahmadineyad en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.



Chávez, que se ha referido a Ahmadineyad como "un hermano", ha dicho que uno de los objetivos de estas alianzas es "frenar la locura imperialista que ahora se ha desatado como nunca antes jamás en mucho tiempo". "No quisiéramos que esa tarea nos hubiera tocado", ha expresado.



Pese a que en su discurso hizo mención a su enemigo del norte, el mandatario venezolano ha dejado claro que Estados Unidos no será un asunto a tratar con el líder iraní. Así, se ha burlado de aquellos que han afirmado que el encuentro entre ambos busca "afinar la puntería rumbo a Washington y que van a salir de aquí unos cañones muy grandes y unos misiles".



El objetivo no es "atacar a otros pueblos"

A su turno, Ahmadineyad ha aclarado que el objetivo de la reunión no es "atacar a otros pueblos", pues las "armas" que utilizan Caracas y Teherán son "la lógica, los valores, la cultura, el amor, la amistad".



La Casa Blanca ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el fortalecimiento de los vínculos entre Irán y otras naciones latinoamericanas como Venezuela y Cuba, ante la posibilidad de que se extienda en la región el supuesto programa nuclear que intentaría llevar a cabo Ahmadineyad con fines bélicos.



Sobre estas denuncias, el líder iraní ha aprovechado su primera comparecencia ante los medios latinoamericanos en Caracas para aseverar que "el combustible de la bomba que estamos construyendo es el amor y el cariño hacia los pueblos".



"Nosotros queremos la libertad de los pueblos, la igualdad de clases y los derechos mínimos de los pueblos", ha manifestado.