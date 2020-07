Habrá un álbum póstumo de Amy Winehouse

Si pensaban que con su muerte acabarían sus éxitos. Amy Winhouse grabó al menos 12 canciones que podrían ver la luz en los próximos meses. Se trata del que iba a ser su tercer disco. Un material inédito que la discográfica ya ha calificado como "sensacional".

La familia tiene que autorizar su publicación pero sus fans ya están impacientes. Saben que el fallecimiento no significa el fin de muchos artistas.

Esta fue la sorpresa póstuma de los seguidores de Michael Jackson. Cuando aún lloraban su muerte regresó con este dueto.

Y son muchos los cantantes que han llegado al número 1 y no lo han visto. Otis Redding no disfrutó de sus vistas en el muelle de la bahía. Kurt Kobain tampoco recogió su único grammy por este album acústico grabado justo antes de suicidarse y Yoko Ono fue la encargada de sacar del cajón "Milk and Honey". El último éxito de John Lennon que quedó para la historia.