Iris Tió conquista el primer oro individual para España en un Mundial de natación artística

La española Iris Tió hizo historia este martes al proclamarse campeona del mundo en la modalidad de solo libre de natación artística en el Mundial de Singapur 2025. La barcelonesa, de 22 años, firmó una actuación brillante para imponerse a la china Huyan Xu y a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que compitió bajo pabellón neutral, y otorgar a España su primer oro en una final individual de este deporte.

Tió logró una puntuación total de 245.1913 puntos, desglosados en 112.9000 en impresión artística y 132.2913 en ejecución. Su gran rival, la china Huyan Xu, se quedó en 241.0025 (110.0000 y 131.0025), mientras que Khandoshka cerró el podio con 239.5437 puntos (105.2500 y 134.2937).

"Estoy en shock"

"Estoy supercontenta, casi que no me lo creo, en una nube de emociones, llorando, como en shock", declaró la nadadora catalana a la Real Federación Española de Natación tras su histórica victoria. "Es la primera vez que España ha ganado una medalla de oro en Solo en un Mundial, o sea que estoy que no me lo creo".

Tió reconoció su sorpresa tras conocer la nota de la competidora china: "Cuando ha salido la puntuación de China me he quedado flipada, porque la china es muy buena y la bielorrusa tenía mucha dificultad. Feliz, orgullosa por esta medalla histórica para España".

La nadadora también quiso destacar el papel de su equipo: "Quiero agradecer a mis entrenadoras porque sin ellas esto no hubiera sido posible. Somos el mejor equipo del mundo, estamos defendiendo a muerte nuestro trabajo aquí y nos llega el apoyo, gracias por seguirnos".

Bate al gigante chino

Hasta este martes, China había dominado por completo las pruebas de natación artística en Singapur, pero la irrupción de Tió ha supuesto un golpe de autoridad de la natación española en el panorama internacional.

Por detrás del podio, la austriaca Vasiliki Alexandri se quedó a las puertas con 238.997 puntos, seguida por la alemana Klara Bleyer, quinta con 237.560 puntos, a más de siete de la campeona española.

Una victoria que no solo refuerza el nombre de Iris Tió en la élite mundial, sino que también marca un antes y un después en la historia de la natación artística española.

