El gobierno congela la subida de la luz

No habrá sorpresas en el recibo de octubre. La factura de la luz no subirá.... Para conseguirlo el Gobierno ha optado -esta vez- por compensar el encarecimiento de la energía bajando los peajes de acceso, el segundo elemento que compone el recibo. Una estrategia que consigue frenar que los consumidores paguen un 6% más por el consumo eléctrico. Había que decidir entre penalizar a las compañías o a los consumidores en un momento muy delicado. Desde FACUA, su portavoz Rubén Sánchez, apunta a que en esta ocasión había que congelar porque estamos antes de las elecciones pero habrá que ver que decisión se toma después si se sigue con esta política o se cambia para que el consumidor no sigua pagando cada vez más y se regula la tarifa de otra forma.

Buscando facturas atrasadas vemos que el precio de la luz no ha dejado de aumentar. Sólo este año el sobrecoste pasa del 11% Subió en enero y en julio. La tercera escalada se ha congelado. El sector eléctrico recuerda que se le deben más de 23.000 millones de euros por el déficit de tarifa y esta dispuesto a recurrir ante el Supremo un frenazo en la subida de la luz que consideran ilegal.