PP y Vox aceptan debatir en Atresmedia el día 23 de noviembre

El PP y Vox han aceptado este lunes participar en el debate electoral propuesto por Atresmedia para el próximo 23 de noviembre. La decisión responde al bloqueo que provocaba la coincidencia de fechas con el debate a cuatro de Televisión Española.

Atresmedia da este paso para que los candidatos puedan debatir, con el convencimiento en la ultilidad de estos debates para los ciudadanos y fiel a su compromiso histórico con este tipo de citas.

La invitación sigue abierta al PSOE para que su candidato, Pedro Sánchez, acuda al debate a cuatro el próximo día 23.

De esta forma, Atresmedia no renuncia al cara a cara. El grupo mantiene su ofrecimiento al PP y al PSOE para celebrar en sus instalaciones un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, en la fecha que ambos consideren oportuna.

El precedente del cara a cara entre Sánchez y Feijóo en 2023

La propuesta retoma una trayectoria que comenzó en 1993, cuando Antena 3 acogió el primer cara a cara electoral de la historia de la televisión en España. Lo protagonizaron el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y el candidato del PP, José María Aznar.

Si Pedro Sánchez participa en el debate del 23 de noviembre, volverá a coincidir en un plató con Alberto Núñez Feijóo tras el cara a cara de las generales de 2023. Atresmedia organizó entonces el único debate entre ambos candidatos de aquella campaña.

El encuentro reunió a casi seis millones de espectadores y alcanzó un 46,5% de cuota de pantalla, lo que lo convirtió en la emisión no deportiva más vista de aquella temporada.

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