Este será el ganador de las Elecciones generales 2026 según la inteligencia artificial

Preguntamos a la IA quién va a ser el ganador de las elecciones generales de este 29N, como era de esperar, la inteligencia artificial elabora su respuesta ofreciéndonos una recopilación de las encuestas y análisis más recientes y aclara que todavía no se han celebrado "por lo que no hay un ganador definitivo".

Para saber con certeza quién va a ser el próximo presidente del Gobierno, tendremos que esperar al recuento del domingo 29 de noviembre cuando empiece a las 20:00 horas, una vez se cierren los colegios electorales, pero si nos fiamos de la recopilación de sondeos que nos da Gemini AI podemos ver quién lleva ventaja en las encuestas.

Resultado de la IA

Según Gemini AI, el mapa político quedaría de la siguiente manera. El PP con Alberto Núñez Feijóo sería la fuerza más votada con un 31% de los votos, consiguiendo entre 138 y 140 escaños. La Inteligencia Artificial considera que el PP conseguirá la mayoría absoluta únicamente pactando con Vox, teniendo que pactar en este caso.

En segunda posición quedaría el PSOE que, con Pedro Sánchez, lograría un 26% de los votos, entre 103 y 105 escaños. Bajando 18 escaños respecto a las anteriores elecciones. Vox seguiría sumando con un porcentaje del 19% alcanzando entre 64 y 65 escaños. En 2023 consiguieron 33, sería un crecimiento notable.

Los demás partidos, como Frente Amplio, la IA le otorga entre 10-14 escaños. El resto de partidos de la cámara como ERC, EH Bildu, PNV y Junts obtendrían entre 4 y 8 escaños cada uno.

Como conclusión, Gemini AI nos explica que El pacto de la derecha es el escenario que arroja mayor margen de éxito numérico según los datos procesados. La suma de los escaños del PP (en torno a 138-140) y los de Vox (64-65) rebasaría holgadamente la barrera de los 176 diputados, situándose de forma combinada por encima de los 200 escaños. Esto otorgaría una mayoría absoluta sólida para formar gobierno, aunque sujeta a los acuerdos programáticos que ambas formaciones debieran negociar.

Por su parte, el bloque de la izquierda (formado por el PSOE y Frente Amplio), incluso sumando a formaciones periféricas y nacionalistas habituales en la investidura (como ERC, Bildu o PNV), encontraría un camino mucho más complejo y ajustado.

Estos resultados se han realizado según la opinión y el criterio de la Inteligencia Artificial, en este caso, Gemini AI. Los resultados reales y finales se conocerán a partir de las 20:00 horas de hoy, cuando comience el recuento oficial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.