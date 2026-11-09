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Feijóo se compromete a garantizar las pensiones actualizadas con el IPC y a construir un millón de viviendas

El líder y candidato del Partido Popular ha realizado una serie de compromisos de cara a las elecciones generales del 29N.

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo

El líder y candidato del Partido Popular publica un vídeo en sus redes sociales con sus promesas electorales | @NunezFeijoo

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Alberto Núñez Feijóo, líder y candidato del Partido Popular a las elecciones generales del 29N, ha publicado un vídeo en su cuenta de X en el que se compromete a garantizar las pensiones actualizadas con el IPC, construir un millón de viviendas, ordenar la inmigración, bajar los impuestos, mejorar la sanidad pública, revisar todas las infraestructuras del país, elevar el nivel de la educación, reforzar la seguridad en las calles y auditar las cuentas del Estado y reducir el gasto superfluo.

"Me comprometo a regenerar la democracia para que las reglas se apliquen a todos, también a mí. Quien tolere la corrupción tendrá que responder por ello", comienza diciendo Alberto Núñez Feijóo.

Tras los dos graves accidente ferroviarios de este año en Adamuz y Urda, el líder y candidato del Partido Popular también se compromete a revisar todas las infraestructuras del Estado, con especial atención a las ferroviarias.

En materia de vivienda, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que, si es elegido presidente, aprobará un plan de vivienda que aumente "de verdad" la oferta. "Un millón de nuevas viviendas y mayor seguridad para propietarios e inquilinos. En 48 horas, ocupas fuera", señala el mandatario gallego.

Inmigración, sanidad, seguridad, impuestos: ¿Qué propone Feijóo?

Feijóo también se compromete a "ordenar" la inmigración, porque "España tiene derecho a elegir quién entra, cómo y para qué" y promete "garantizar las pensiones, las de hoy, actualizadas con el IPC, y las de los jóvenes con un sistema que las blinde".

"Me comprometo a mejorar la sanidad pública, con más médicos y mejores condiciones, para que los profesionales sanitarios puedan dedicar más tiempo a cada paciente y ofrecerles la mejor atención posible", subraya Alberto Núñez Feijóo.

El presidente y candidato del PP a las elecciones del 29N aboga, además, por "elevar el nivel" de la educación, "premiar el esfuerzo, reforzar la autoridad del profesor y lograr que el futuro de un niño no dependa de su origen social o territorial".

Alberto Núñez Feijóo se compromete también a que haya "más seguridad" en las calles. "Nuestras Fuerzas y Cuerpos de seguridad tendrán los recursos y el reconocimiento debido", ha remarcado.

Asimismo, promete bajar los impuestos, "revisando las más de cien subidas aprobadas en estos ocho años", subir el salario medio porque "trabajar tiene que compensar más que no hacer algo".

"Me comprometo a que España sea un país serio y fiable, respetado en Europa y en el mundo. Me comprometo a una nación de ciudadanos libres, iguales y con futuro. Me comprometo a gestionar para que España funcione. Me comprometo con el cambio que España necesita", concluye Alberto Núñez Feijóo.

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