El mensaje de Pedro Sánchez, a dos días de la huelga general del 11-N: "Lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante"

"Hubo un tiempo en el que todo eso era imaginable". Con este sentir y a falta de dos días para la huelga general del 11 de noviembre, Pedro Sánchez ha dejado un mensaje en sus redes sociales sobre la importancia de "no olvidar" "que lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante".

A través de un vídeo publicado en su perfil de X, Pedro Sánchez ha comentado que "hoy nos parece normal trabajar ocho horas al día, nos parece normal ir al médico y no sacar la cartera y nos parece normal tener vacaciones pagadas", pero advierte "hubo un tiempo en el que todo era inimaginable y conviene recordar cuánto costó conseguirlo. Porque los derechos y las libertades nunca han caído del cielo".

El presidente del Gobierno pone en valor a quienes "se dejaron la vida trabajando sin derecho a parar ni cuando caían enfermos. Para muchos ir al médico era un lujo y llegar a la universidad un sueño inalcanzable. Hasta que la gente dijo basta. Y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas. No fue fácil, pero cambiaron España".

Sánchez insiste en su mensaje: "No olvidemos que lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante" y afeó que hay "quienes presumen de tijeras, de motosierras, prometen recortes, privatizaciones, sacrificios, hachazos para todos y pelotazos para unos pocos" y constató que "ya sabemos quién paga la cuenta". "La paganos trabajadores y los autónomos que no llegan a fin de mes, quienes pasan meses en una lista de espera para poder operarse y quienes viven con miedo de no llegar a tener una pensión digna".

Para finalizar remarca que los que nos precedieron "lucharon por el presente que hoy vivimos", por lo que "el mejor tributo que podemos ofrecerles no es solo proteger lo que ellos lograron, sino conquistar lo que soñamos".