Estos son los cabezas de lista de los partidos políticos para las elecciones generales del 29-N.

El BOE publicó el pasado martes las 895 candidaturas proclamadas para las próximas elecciones generales del 29-N, de las que 534 corresponden al Congreso de los Diputados y 361 al Senado. Las tres principales fuerzas parlamentarias, repiten candidatos con respecto a los pasados comicios.

Los únicos partidos que se presentan en las 52 circunscripciones para el Congreso son PSOE, PP, Vox y Frente Obrero encabezado por Roberto Vaquero. El portal digital Demócrata, especializado en información parlamentaria y actividad legislativa, ha desarrollado una herramienta con la que se puede consultar todos los candidatos de las listas de todos los partidos que concurren a las urnas el próximo 29-N. Consulta quién opta a salir elegido por tu provincia en cada uno de las formaciones que se presentan.

PSOE

Pedro Sánchez lidera la lista del PSOE por Madrid con Margarita Robles y Félix Bolaños de números dos y tres respectivamente. El candidato a la reelección afronta este adelanto electoral como la necesidad de elegir entre dos modelos de país, el del gobierno progresista o un ejecutivo de PP y VOX.

Si nos fijamos en la circunscripción de Barcelona, el PSC pone en los tres primeros puestos a: Jordi Hereu Boher, Eva Granados Galiano y José Zaragoza Alonso.

PP

Alberto Núñez Feijóo encabeza la candidatura del PP al Congreso, seguida de Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper. En 2023 la lista del PP fue la más votada, pero no consiguió formar gobierno.

El alcalde de Badalona Xavier García Albiol va de primero en la lista de los populares en Barcelona, acompañado de la politóloga y actualmente consultora en beBartlet Marta Urgellés y del senador y coordinador general de estrategia política y comunicación del PP, Juan Milián.

Vox

Santiago Abascal concurre a sus sextas elecciones como cabeza de lista de Vox. Las encuestas en esta ocasión le dan la opción de poder resultar sus mejores resultados y ser llave indispensable para que PP gobierne. De número dos por Madrid, Abascal se acompaña de Montse Lluis y de tres de Juan Sergio Redondo.

El cabeza de lista de VOX al Congreso por Barcelona, Juan José Aizcorbe, Carina Mejías ocupa el segundo puesto seguida de Ignacio Fontcuberta.

Frente Amplio

Frente Amplio no logró el deseado acuerdo de la izquierda a la izquierda del PSOE al no conseguir la integración de Podemos. Finalmente, Ada Colau será la candidata a la presidencia y concurre como cabeza de lista por Barcelona, mientras que lista en la capital la liderará Emilio Delgado. Teslem Andala Ubbi y Juan Antonio Valero Morales acompañan a Delgado en los tres primeros puestos por Madrid. A Colau la acompañan por Barcelona como número dos y tres Ernest Urtasun y Júlia Miralles.

Podemos

Podemos pone de primera de lista por Madrid para el Congreso a Irene Montero. Le acompañan Jacinto Morano González y Dina Bousselham Boulaich. Por el acuerdo alcanzado con ERC en Cataluña, los morados no presentan candidatura propia en esta comunidad.

ERC

Tras las especulaciones sobre que Gabriel Rufián podría encabezar esa gran confluencia de la izquierda, el republicano repite como cabeza de lista en el partido de Oriol Junqueras. Mireia Ingla Mas y Jordi Albert Caballero lo respaldarán en el segundo y tercer puesto.

Junts per Catalunya

Con su voto alineado al del PP y Vox en los decretos de vivienda, la formación de Puigdemont propició el adelanto electoral. Míriam Nogueras i Camero encabeza la lista al Congreso de los Diputados por Barcelona. Marta Madrenas i Mir lo hace por Girona, Isidre Gavín i Valls por Lleida y Josep Maria Cruset i Domènech por Tarragona.

BNG

Los nacionalistas gallegos se muestran optimistas ante la posibilidad de "dar la sorpresa" en las próximas elecciones. El BNG mantendrá a tres de sus cuatro cabezas al Congreso del 2023 para el 29-N. Néstor Rego irá de primero en A Coruña, Carme da Silva por Pontevedra, Noa Presas por Ourense y como novedad Olalla Rodil por Lugo.

PNV

Maribel Vaquero será la cabeza de la lista por Gipuzkoa al Congreso, Idoia Sagastizabal ocupará la primera posición en Bizkaia y Gorka Urtaran será el número uno en la lista alavesa a la Cámara Baja.

EH Bildu

Oskar Matute Garcia de Jalón lidera la lista por Bizkaia, mientras Mikel Otero Gabirondo lo hace por Álava, Oihana Etxebarrieta Legrand por Gipuzkoa y Eneka Maiz Ulaiar por Navarra.

Se acabó la Fiesta

Luis Alvise Pérez Fernández encabeza la lista de 'Se acabó la Fiesta' por Madrid, acompañado de Rocío García Romero y Luis de las Heras Vives. Por Barcelona la primera es Yolanda López Carreño, seguida de David Manuel Pachon Espinosa y María Cruz Guerrero Lopez.