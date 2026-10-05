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Debate electoral

Atresmedia propone un cara a cara entre Sánchez y Feijóo para el 23 de noviembre

El grupo plantea además celebrar el 18 de noviembre un debate a cuatro con los candidatos de las principales fuerzas políticas que concurran a las elecciones generales del 29N.

Fachada de Atresmedia

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Atresmedia ha propuesto la celebración de un debate electoral cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para el próximo 23 de noviembre, seis días antes de las elecciones generales convocadas para el día 29. La propuesta está dirigida a los candidatos del PSOE y del PP y llega después del anuncio oficial de la nueva cita con las urnas.

El grupo de comunicación plantea además otro formato para los días previos a las elecciones. En concreto, propone celebrar el 18 de noviembre un debate a cuatro entre los candidatos de las principales formaciones políticas que concurran a estos comicios.

Antena 3, laSexta, Onda Cero y atresplayer, a disposición de los debates

Atresmedia ha puesto sus principales canales, emisoras y plataforma a disposición de los candidatos para poder celebrar ambos encuentros. La propuesta incluye Antena 3, laSexta, Onda Cero y atresplayer.

El grupo vuelve así a plantear debates electorales entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno, una trayectoria que comenzó en 1993. Ese año, Antena 3 acogió el primer cara a cara electoral de la historia de la televisión en España, protagonizado por Felipe González y José María Aznar.

El precedente del Sánchez-Feijóo de 2023

La propuesta para el 23 de noviembre reeditaría el enfrentamiento televisivo entre Sánchez y Feijóo que ya se produjo durante las últimas elecciones generales, celebradas en 2023.

Entonces, Atresmedia organizó el único debate cara a cara entre ambos candidatos. Aquel encuentro alcanzó un 46,5% de cuota de pantalla y reunió a casi seis millones de espectadores, convirtiéndose en la emisión no deportiva más vista de aquella temporada.

Por el momento, la propuesta de Atresmedia establece dos fechas en el calendario previo al 29N: el debate a cuatro el 18 de noviembre y el cara a cara entre los candidatos del PSOE y del PP cinco días después, el 23 de noviembre.

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