Debate electoral
Atresmedia propone un cara a cara entre Sánchez y Feijóo para el 23 de noviembre
El grupo plantea además celebrar el 18 de noviembre un debate a cuatro con los candidatos de las principales fuerzas políticas que concurran a las elecciones generales del 29N.
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Atresmedia ha propuesto la celebración de un debate electoral cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para el próximo 23 de noviembre, seis días antes de las elecciones generales convocadas para el día 29. La propuesta está dirigida a los candidatos del PSOE y del PP y llega después del anuncio oficial de la nueva cita con las urnas.
El grupo de comunicación plantea además otro formato para los días previos a las elecciones. En concreto, propone celebrar el 18 de noviembre un debate a cuatro entre los candidatos de las principales formaciones políticas que concurran a estos comicios.
Antena 3, laSexta, Onda Cero y atresplayer, a disposición de los debates
Atresmedia ha puesto sus principales canales, emisoras y plataforma a disposición de los candidatos para poder celebrar ambos encuentros. La propuesta incluye Antena 3, laSexta, Onda Cero y atresplayer.
El grupo vuelve así a plantear debates electorales entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno, una trayectoria que comenzó en 1993. Ese año, Antena 3 acogió el primer cara a cara electoral de la historia de la televisión en España, protagonizado por Felipe González y José María Aznar.
El precedente del Sánchez-Feijóo de 2023
La propuesta para el 23 de noviembre reeditaría el enfrentamiento televisivo entre Sánchez y Feijóo que ya se produjo durante las últimas elecciones generales, celebradas en 2023.
Entonces, Atresmedia organizó el único debate cara a cara entre ambos candidatos. Aquel encuentro alcanzó un 46,5% de cuota de pantalla y reunió a casi seis millones de espectadores, convirtiéndose en la emisión no deportiva más vista de aquella temporada.
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Por el momento, la propuesta de Atresmedia establece dos fechas en el calendario previo al 29N: el debate a cuatro el 18 de noviembre y el cara a cara entre los candidatos del PSOE y del PP cinco días después, el 23 de noviembre.
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