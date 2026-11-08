Los ministros socialistas de Madrid cierran filas con Sánchez: "Me siento absolutamente orgullosa de haber compartido con él un proyecto"

Los ministros socialistas y candidatos por Madrid a las próximas elecciones generales han cerrado filas este domingo en torno a Pedro Sánchez. Margarita Robles, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska han dedicado buena parte de sus intervenciones a reivindicar la gestión del presidente del Gobierno y a defender la continuidad del proyecto socialista.

Además, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha destacado el valor de la trayectoria política de Sánchez al frente del Ejecutivo. "Tiene mucho valor lo que ha hecho el compañero Pedro Sánchez. Lleva ocho años gobernando este país, recuperando derechos y siendo un referente internacional de que a la ultraderecha se le puede derrotar", ha afirmado.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha expresado su orgullo por haber formado parte del Ejecutivo durante estos años. "Me siento absolutamente orgullosa de haber compartido con él un proyecto", ha señalado.

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reivindicado el liderazgo del presidente. "El presidente Sánchez siempre nos infundió la responsabilidad y la fuerza necesaria", ha asegurado. Marlaska ha recordado además algunos de los momentos que califica como los "más difíciles" de esta etapa, entre ellos la semana de octubre de 2019 en Cataluña tras conocerse la sentencia del ‘procés’.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha llamado a los votantes a movilizarse en las urnas el próximo 29 de noviembre. El candidato socialista ha planteado los comicios como una elección entre dos modelos de país: "El 29 decidimos un Gobierno del que estar orgullosos, el Gobierno del Partido Socialista, o un Gobierno del que avergonzarnos, un Gobierno reaccionario, ultras y de personas que lo que quieren es que España retroceda".

Bolaños también ha apelado a la "gente sensata y moderada" para que respalden al PSOE y evitar así la llegada al Ejecutivo del "Gobierno de la motosierra".

Durante el acto, Óscar López ha puesto el foco a su vez en a las próximas elecciones autonómicas de mayo y ha augurado que el PSOE ganará las generales y que Madrid tendrá después un Gobierno que “defienda la educación pública”.