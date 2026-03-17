El último recurso de Koldo: pide suspender el juicio por vulneración de derechos

Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, ha presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones contra el auto del pasado 3 de marzo, en el que se rechazaban las peticiones tanto de Koldo como de Ábalos en la audiencia preliminar del caso mascarillas.

La defensa de Koldo rechaza ese auto y pide suspender el juicio. En el escrito, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, solicita que la Sala "declare la nulidad radical de la resolución impugnada y en consecuencia se acuerde la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse dicha resolución".

Koldo considera que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales y este incidente de nulidad podría ser el primer paso antes de acudir al Tribual Constitucional. Según reza el documento, "se han vulnerado los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al juez ordinario predeterminado por la ley, al planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al derecho a la prueba pertinente y al derecho a la inmunidad parlamentaria".

En el documento, de 58 páginas, la defensa de Koldo arremete contra el rechazo por parte del Tribunal de sus peticiones. Insiste, por ejemplo, en el que el caso debe volver a la Audiencia Nacional, toda vez que Ábalos ya ha renunciado a su escaño: "La solución respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado de Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional, devolviendo así el conocimiento del asunto al juez ordinario predeterminado por la ley"

Insiste en recusar a un juez

El exasesor de Ábalos critica también que no saliese adelante la acusación de uno de los miembros del tribunal, Julián Sánchez Melgar, magistrado que fue Fiscal General del Estado a propuesta del PP. Se da la circunstancia de que el Partido Popular es acusación popular en el juicio. Esto "destruya la apariencia de imparcialidad ante el acusado y la sociedad", señala el escrito.

El juicio arranca el martes 7 de abril. Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. Tanto Koldo como Ábalos continúan prisión provisional.

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