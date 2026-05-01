Abascal llama "chulo putas" a Pedro Sánchez durante un mitin de Vox: "Es él, que actúa como el puto amo"

En plena campaña electoral en Andalucía, este viernes se celebraba en Jaén un mitin de Vox en el que ha participado el líder del partido Santiago Abascal, que ha tildado al presidente del Gobierno de "chuloputas".

Sin embargo, los primeros en nombrar al socialistas han sido los asistentes al mitin empezando a corear "Pedro Sánchez hijo de puta". El líder de Vox, al hacer mención a los trabajadores por el Día del Trabajado, ha nombrado al jefe del Ejecutivo señalándole como "el principal problema de todos los trabajadores españoles".

Aunque Abascal ha seguido mencionando al presidente del Gobierno con expresiones insultándoles: "Yo siempre les digo que madre tenemos todos y que él no es la madre, es él. Es él, que actúa como el puto amo, actúa como un chulo de putas", en referencia a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le llama 'el puto amo'.

"Estos tienen la boca caliente, pero luego quieren que los demás nos contengamos y que hablemos bajito", criticó.

Reacción PSOE

Por su parte el PSOE no ha tardado en reaccionar a las palabras del líder de la ultraderecha. La Secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha calificado a Abascal como un "matón", ya que, según ella, "odio es lo único que tiene para dar".

No obstante ha asegurado que "el problema lo tiene Feijóo", mencionando los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, y a la espera de que ocurra en Castilla y León: "Cada uno de sus pactos con Vox, sigue echando gasolina a esta temeridad. Que lastima".

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