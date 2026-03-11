Algunos mensajes sitúan a Koldo como intermediario para comprar armas a la pareja de Miquel Iceta

Koldo García ha reaparecido públicamente desde prisión a través de una comparecencia telemática marcada por las quejas y el silencio ante las preguntas sobre las últimas informaciones que rodean su caso. El exasesor, conectado mediante una pantalla, aprovechó su intervención para denunciar lo que considera un "circo mediático" en torno a su situación judicial.

La comparecencia se produjo apenas un día después de que, según se informó, sufriera un probelma de salud. Durante su intervención volvió a cuestionar la actuación de la Guardia Civil, el funcionamiento de la justicia y lo que define como un uso político de su causa.

Aun así, evitó responder a las cuestiones relacionadas con las revelaciones recientes que lo sitúan como intermediario en gestiones para la pareja de Miquel Iceta, antiguo ministro de Cultura. Koldo aseguró que cualquier explicación se la reservará al juez.

Conversaciones sobre un empleo como piloto

Las informaciones conocidas en las últimas semanas apuntan a una serie de mensajes intercambiados entre Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en abril de 2021. En esas conversaciones se menciona una posible gestión para conseguir un puesto de trabajo como piloto.

Según el intercambio de mensajes, Koldo habría tratado de facilitar el acceso a ese empleo inicialmente a través de la aerolínea Air Europa mediante contactos con Aldama. Sin embargo, el intento no habría prosperado.

En uno de los mensajes, fechado el 29 de abril de 2021, se recoge la conversación entre ambos:

"Koldo: Me acaba de llamar jose Que está hablando con Iceta. Por el amor de Dios nadie le volvió a llamar desde que le llamaste tú".

"Aldama: Es que no puedo hacer más... tienen que entender que no es fácil colocar a alguien y este chaval no entiende una mierda la verdad".

Tras ese primer intento fallido, según las informaciones publicadas, la pareja de Iceta habría solicitado una alternativa para encontrar otra vía laboral.

Un segundo intento y mensajes de agradecimiento

Las conversaciones también reflejan que finalmente se habría encontrado otra opción profesional. Después de esa gestión, aparecen mensajes de agradecimiento dirigidos a Koldo García.

Uno de ellos procede del propio Iceta, según los registros difundidos:

"Iceta: Muchísimas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible".

"Koldo: De nada mozo me debes una caña y cenamos seguro".

El intercambio sugiere una relación de contacto habitual entre las partes durante ese periodo.

Regalos y contacto posterior

Tras la gestión laboral, también se mencionan detalles sobre posibles regalos. En otro mensaje, Ángel García escribe:

"Hago un vuelo a Cancún. ¿Os gusta el tequila o el mezcal?"

A lo que Koldo responde:

"Las dos. Chaval las dos".

Las comunicaciones también indican que la relación entre ellos se mantuvo en el tiempo. Según las informaciones publicadas, la pareja de Iceta llegó a contactar posteriormente con Koldo García para tratar de conseguir armas.

Silencio en su comparecencia

Pese a la repercusión de estos mensajes, Koldo García no ofreció ninguna explicación durante su intervención telemática. A preguntas sobre estas revelaciones, optó por guardar silencio y reiteró que responderá únicamente ante el juez.

Su comparecencia se centró en denunciar el tratamiento público del caso y en insistir en que la investigación tiene, según su versión, una dimensión política.

