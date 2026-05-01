Pedro Sánchez arropa a Montero y pide el voto útil en Andalucía: Hay partido y lo vamos a ganar"

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha iniciado este viernes 1 de mayo la campaña electoral con un acto destacado en la provincia de Málaga. En concreto, ha participado en un mitin en Cártama acompañada por dos figuras clave del socialismo español: el actual presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Los tres dirigentes han protagonizado este encuentro político, que ha tenido lugar en la Ciudad Deportiva de Cártama a partir de las 18:00 horas, coincidiendo con el arranque oficial de la campaña de cara a las elecciones autonómicas previstas para el día 17 de mayo. Horas antes, Montero ha participado en Málaga en la manifestación principal con motivo del Día del Trabajador, organizada por los sindicatos UGT y CCOO. Este año, la movilización ha tenido lugar en la capital malagueña en lugar de en Madrid, como venía siendo habitual.

El presidente del Gobierno ha hecho un llamado a la movilización para las elecciones, así como al voto útil para Montero: "Hay partido y lo vamos a ganar". También ha pedido "unir fuerzas", situando al PSOE como el partido que puede liderar un gobierno de izquierda en la región.

Sánchez ha asegurado que "si hay alguien que puede arreglar la sanidad pública en Andalucía, esa es María Jesús Montero", y prometió que la exvicepresidenta primera del Gobierno "hará aplicar la Ley de Vivienda en Andalucía".

A nivel nacional ha señalado que el Gobierno central necesita "aliados institucionales" para resolver el problema de acceso a la vivienda o de refuerzo de la sanidad pública. Además, ha pedido la liberación del ciudadano español de la flotilla, el cuál está "secuestrado ilegalmente" por Israel, ha denunciado.

Zapatero: "La derecha no tiene historia"

Uno de los primeros hablar después del alcalde de Cártama, ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha querido empezar su intervención haciendo alusión al día del Trabajador: "Hoy es un día de reivindicación, nosotros nacimos de los trabajadores, y a los trabajadores les debemos la historia. Nosotros siempre podemos hablar de la historia, y siempre podemos recordar la memoria, y la derecha no tiene historia", ha criticado.

También ha querido hacer alusión a la inmigración y a la idea de "prioridad nacional", y ha criticado que los de derechas solo quieran a los inmigrantes "para que cuiden de los mayores" y hagan tareas "de jardinería", y ahora se les ocurra decir que son personas de "segunda", y ha apuntado que no le sorprende que hasta la Iglesia Católica "haya tenido que salir a censurar". "Hay que tener una fibra inhumana para hacer eso, para pensarlo, para restringir a los pobres migrantes el acceso a la sanidad, y luego van a misa todos ellos y dicen que son partido católicos y patriotas", ha denunciado Zapatero.

Después ha sido el turno de la secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que ha sido recibida por los asistentes allí presentes, al grito de "sanidad pública". Montero ha comenzado su intervención mostrando su orgullo hacia José Luis Rodríguez Zapatero ya que, según ella, gracias a él tenemos "las libertades" para que ningún ciudadano sea discriminado por razón de "raza, género, creencia política", y ha recalcado que en este país "cabemos todos".

"La derecha haciendo que Andalucía se quedara al final de la cola"

Montero ha criticado también la gestión de la derecha, a quien culpa de haber hecho que Andalucía "se quedara al final de la cola", y que nunca cogiera ímpetu para "llegar a lo más alto". Ha subrayado que en estas elecciones "nos jugamos la defensa del mayor patrimonio de esta tierra, como es su sanidad pública y su educación pública".

La candidata a la Presidencia de la Junta ha querido hacer referencia a la denuncia que presentó la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles a Vito Quiles, por lo sucedido en un restaurante de las Rozas y ha afirmado: "La descalificación es la única respuesta que dan, y es la única respuesta que dan. Esa campaña la están sufriendo algunos compañeros, hay que denunciarla cada día, porque se trata de ser tolerante con quien piensa distinto. Porque vaya la denuncia de aquí, el partido en Málaga y en Andalucía, por el acoso al que se le sujeta a Begoña Gómez por ser la mujer de un presidente socialista, y solo por eso".

"Lobos que se disfrazan con piel de cordero"

Montero ha anunciado que también van a denunciar la campaña de "deshumanización" que hace el PP todos los días, "dándole altavoz a delincuentes", cuya arma de defensa, según ella, es intentar manchar "el honor" de quienes trabajan por esta tierra.

"Que se cuide la sociedad de estos lobos que se disfrazan con piel de cordero, para meterse en el rebaño y atacar desde ahí, librémonos de aquellos que no dan la cara y que no van de frente", ha sentenciado. Y ha prometido a los andaluces "triplicar" las ayudas del alquiler en ciudades como Málaga, donde "es imposible encontrar un alquiler".

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