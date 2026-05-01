José Luis Ábalos se prepara para declarar ante el Supremo: ¿Qué tiene que aclarar?

Después de tres semanas, el juicio del Caso Mascarillas afronta su recta final. Tras haber prestado declaración Víctor de Aldama y Koldo García ante el Tribunal Supremo, ahora llega el turno del tercer investigado en esta causa: José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

Será el último en declarar y lo hará este próximo lunes, 4 de mayo. Según ha explicado su abogado, Marino Turiel, a la salida del Tribunal Supremo, Ábalos se encuentra "tenso", pero "con muchas ganas de declarar". Tras haber tomado nota atentamente de todas las declaraciones de testigos y acusados, tendrá que responder a las preguntas del Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que pide para él 24 años de cárcel.

¿Qué tiene que aclarar Ábalos?

En este juicio se investiga cuál fue su papel como ministro en la contratación de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, para la adquisición de mascarillas en lo peor de la pandemia. A este fin se destinaron 36,7 millones de euros por parte de Puertos del Estado y de ADIF, bajo órdenes ministeriales firmadas por Ábalos.

El exministro de Transportes siempre ha negado haber cobrado comisiones de esos contratos. En una de sus declaraciones en la fase de instrucción de este caso, declaró ante el Tribunal Supremo que él se había limitado a "firmar una orden ministerial". Es probablamente el mismo argumento que volverá a repetir este lunes.

Con su testimonio buscará defenderse de las acusaciones de los investigadores de la Guardia Civil, que le sitúan en el centro de las supuestas mordidas. Esta semana, el Teniente Coronel de la UCO, Antonio Balas, aseguraba que Ábalos era, en la trama, "lo más grande", "un miembro cualificado de la organización" de la que se le acusa de formar parte.

Ábalos y Koldo, estrategias de defensa similares

Al igual que su exasesor Koldo García, Ábalos también intentará cuestionar la credibilidad del testimonio del empresario Víctor de Aldama, también encausado, y para el que la Fiscalía solo pide 7 años de cárcel al aplicarle una atenuante de confesión. Aldama mencionó en varias ocasiones durante su declaración que había entregado dinero en efectivo de casi 4 millones de euros a Ábalos y a Koldo. Ambas defensas pretenden cargar contra el comisionista más responsabilidad de la que ha reconocido.

De hecho, además de al Fiscal Jefe Anticorrupción, y a su abogado, Ábalos podría contestar también a las preguntas de la defensa de Koldo, que se enfrenta a una petición de 19 años y medio de prisión por parte de la Fiscalía. Sus estrategias de defensa están alineadas, y durante todo el juicio, la sintonía y la complicidad entre Ábalos y Koldo ha sido más que notable. El exasesor incluso le mostró su lealtad cuando tuvo que prestar declaración. "Estaré toda mi vida agradecido al señor Ábalos", manifestó.

A la espera de la declaración del exministro, el que fuera su asesor, Koldo García, salió en su defensa. Explicó en su testimonio que él se limitaba a "trasladar peticiones, hacer llamadas y pedir reuniones", para justificar las gestiones que están bajo sospecha en la causa. "Tenía que quitarle el máximo de trabajo para que se preocupara de lo que se tenía que preocupar", concluyó el exasesor de Ábalos.

Prepara su declaración desde Soto del Real

Ábalos, que estaba previsto que hubiera declarado este pasado jueves, prepara su intervención desde la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre. Junto a su abogado, el tercero desde que empezó la investigación de esta causa, ultimará todos los detalles de su intervención.

En el aire, algunas dudas sobre cómo será su testimonio. ¿Apuntará de alguna manera a Pedro Sánchez? ¿Mencionará los pagos en la sede del PSOE? Asuntos que hemos escuchado en otras sesiones de este juicio, por parte de testigos y acusados. Incógnitas que se despejarán el próximo lunes.

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