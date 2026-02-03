Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las acusaciones del caso Koldo seguirán bajo la dirección del PP en el juicio de la trama de las mascarillas

La Sala Penal del Tribunal Supremo rechaza la petición de dos de las acusaciones populares, Vox y Liberum, de ir por separado.

Jos&eacute; Luis &Aacute;balos y Koldo Garc&iacute;a

José Luis Ábalos y Koldo GarcíaEuropa Press

Pedro Callejas
Publicado:

Las numerosas acusaciones populares personadas en el caso Koldo tendrán que seguir, también en el juicio, bajo el paraguas del Partido Popular.

Hace ya más de un año que el magistrado que instruía la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decidió unificar todas las acusaciones en torno a una sola, y la elegida fue el PP. El motivo: fue la primera en personarse. Esto suponía en la práctica que el abogado de los populares, Alberto Durán, era el único que hasta ahora podía acudir a las declaraciones, sobre las que luego informaba al resto. En el caso Koldo se han personado desde partidos políticos (además de PP, también están Vox y Iustitia Europa) a asociaciones de diversa ideología (Hazte Oír, Liberum, Manos Limpias o Adade).

Pero una vez el juez ya ha decretado apertura de juicio oral, dos de esas acusaciones (Vox y Liberum) habían pedido acudir por separado. Sin embargo, la Sala lo ha rechazado.

"Vistos los escritos presentados por el partido político Vox y la asociación Liberum solicitando la revocación de la decisión de unificación de las acusaciones populares acordada en su día, no ha lugar a acceder a lo solicitado", subraya el escrito, adelantado por El País y al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

Los magistrados consideran que no han variado las circunstancias que justificaron la medida y, por tanto, sigue vigente "la necesidad de procurar la adecuada salvaguarda del derecho de defensa de los acusados". Esos acusados, recordemos, son el exministro de Trabajo, José Luis Ábalos, el que fuera su asesor, Koldo García, y el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. La Sala cree que todas las acusaciones pueden continuar, también en el juicio, juntas "ya que comparten el mismo interés procesal".

Un juicio próximo, pero aún sin fecha

Todavía se desconoce la fecha del juicio, pero todo apunta a primavera. La próxima semana, en concreto el jueves 12 de febrero, se celebra un audiencia preliminar, a la que por cierto Koldo y Ábalos han pedido no acudir e intervenir por videoconferencia.

