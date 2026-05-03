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Una incidencia en Falcon obliga a Sánchez a aterrizar en Turquía cuando iba a Armenia

El avión en el que viajaba Pedro Sánchez con destino a Armenia se ha visto obligado a aterrizar en Turquía tras registrarse una incidencia técnica durante el trayecto.

Pedro S&aacute;nchez

Pedro SánchezEFE

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Paula V. Sisó
Publicado:

Una incidencia técnica en el avión oficial en el que se desplazaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Armenia para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea le ha obligado a hacer un aterrizaje en Turquía.

El Airbus A310 en el que se desplazaba Sánchez junto al resto de su delegación partió de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las cuatro de la tarde con destino a la capital de Armenia, donde este lunes se reúnen casi medio centenar de líderes cuyos países forman parte de este foro.

Fuentes del Gobierno han informado que un fallo técnico al que han restado importancia ha obligado a cumplir el protocolo y aterrizar en Ankara, donde pasará la noche el jefe del Ejecutivo para reanudar viaje a Armenia a primera hora de la mañana del lunes.

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