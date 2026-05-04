Mariluz Gómez, 90 años y una idea clara: "Abrir una puerta" en la política andaluza para dar voz a colectivos olvidados

En plena campaña de las elecciones andaluzas, donde los grandes partidos concentran la mayor parte del foco mediático, ha irrumpido una figura que rompe todos los esquemas: Mariluz Gómez Martín. Con 90 años, esta granadina afincada en Málaga se ha convertido en una de las candidatas de mayor edad en unos comicios autonómicos en España. Se presenta con una convicción sencilla y contundente: "No quiero un sillón ni quitarle el sitio a nadie; solo quiero abrir una puerta" expresa a Antena 3 Noticias.

Esta granadina irradia vitalidad, carisma y, sobre todo, ganas. Ganas de participar, de aportar y de hacerse oír. Nos recibe en su casa de La Cala del Moral, en Málaga, rodeada de su familia, en un ambiente cercano que contrasta con la distancia habitual de la política institucional.

Desde el primer momento se muestra cercana, natural, y consigue que la conversación fluya sin esfuerzo. Nos hace sentir como en casa, o, como dirían algunos, como en casa de la abuela, lejos de formalidades y con la sensación de estar ante alguien que habla desde la experiencia y la cercanía.

Durante toda la entrevista, Mariluz insiste en que su objetivo no es ser protagonista, sino dar voz a quienes —asegura— no se escuchan. Habla de migrantes, de personas sin hogar, de barrios olvidados, de jóvenes… y, cómo no, de mayores. "Hay muchas personas que no están siendo escuchadas", subraya.

Su propuesta más concreta es una Ley contra el maltrato a las personas mayores, impulsada a través de una Iniciativa Legislativa Popular. Una iniciativa que busca establecer un marco legal específico para prevenir, detectar y sancionar situaciones de abuso y reforzar la atención a las víctimas. Porque para ella, no se trata solo de legislar, sino de reconocer una realidad que, en demasiadas ocasiones, permanece oculta.

También pone mucho énfasis en la unión entre generaciones. Cree que jóvenes y mayores no deberían verse como grupos separados, sino como parte de un mismo equipo. Los jóvenes aportan energía e ideas nuevas, y las personas mayores experiencia y perspectiva. Para ella, la clave está en ayudarse mutuamente y escucharse más, porque solo así, dice, se pueden encontrar soluciones que sirvan a todos. "Si nos escuchamos unos a otros, todos salimos ganando", viene a resumir en su discurso.

Más allá de los resultados electorales, su mensaje ya ha dejado huella. Porque, como ella misma dice, no se trata de llegar a un cargo, sino de algo más sencillo —y quizá más difícil—: abrir una puerta.

Una candidatura fuera de lo común

Su trayectoria no es la habitual en política institucional. Formada como perita mercantil, trabajó en el ámbito comercial y ha desarrollado gran parte de su vida fuera de los focos públicos. Madre de seis hijos y abuela de catorce nietos, dio el salto a la política hace apenas seis años, impulsada por una idea clara: que hay voces que siguen sin escucharse.

Su partido, M+J, es una formación minoritaria con escasa implantación nacional, pero con un discurso fuerte y centrado en la justicia social y los servicios públicos. En Andalucía, su candidatura pone especial énfasis en la situación de las personas mayores, un colectivo que ella considera infrarrepresentado tanto en el debate político como en la toma de decisiones.

Su candidatura rompe estereotipos y abre el debate: ¿Hay edad para hacer política?

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