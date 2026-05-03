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Polémica en Sevilla por la retirada de carteles electorales

PSOE e Izquierda Unida denuncian la retirada nocturna de su propaganda electoral en Sevilla y señalan directamente al alcalde.

Polémica en Sevilla por la retirada de carteles electorales

Polémica en Sevilla por la retirada de carteles electorales | @ismaelsc_ en X

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Iman Benataya
Publicado:

PSOE e Izquierda Unida (IU) han denunciado la retirada nocturna de su propaganda electoral de las farolas en Sevilla y han señalado directamente al alcalde como responsable de la decisión. El concejal de IU, Ismael Sánchez, ha acusado a través de una publicación en X al alcalde, José Luis Sanz, de "pisotear las reglas democráticas". Asegura que se ha dado orden a los operarios municipales de retirar la publicidad electoral de Por Andalucía colocada en farolas que habían sido asignadas formalmente a esta candidatura como espacio electoral.

La respuesta del Ayuntamiento

En respuesta, el Ayuntamiento de Sevilla ha aclarado a través de un hilo en X el motivo de la retirada de los carteles. Según el consistorio, la actuación no responde a una orden política, sino a una intervención técnica de la inspección de Alumbrado Público. Detallan que muchos de los carteles no contaban con las gomas de protección de uso obligado en los herrajes metálicos de sujeción para evitar daños en los soportes de alumbrado público. Además, explican que había algunos carteles fijados con bridas a los soportes, un hecho que, recuerdan, está prohibido.

Por ello, en la publicación han asegurado que el Ayuntamiento está retirando todos los carteles que se encuentran en espacios no autorizados, colocados sin permiso o que no garanticen la seguridad de los ciudadanos.

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