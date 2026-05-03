Domingo de campaña electoral sin VOX, ni PSOE en la calle

Alberto Núñez Feijóo hace campaña pidiendo el voto a los andaluces para conseguir la mayoría absoluta, dice que no hay que fiarse de las encuestas que les dan como ganadores y que hay que salir a votar por el Partido Popular. Feijóo hace campaña en Andalucía sin coincidir físicamente con Juan Manuel Moreno. Mismo discurso, mismas ideas, pero en diferentes ciudades, trabajando por partida doble. Asegura Feijóo que "Andalucía no está para que vengan a bloquearla" dice de su candidato, que es un hombre serio, que sí trabaja y gobierna para Andalucía y para todos los andaluces, no como la candidata del PSOE, que continúa con su acta en el Congreso, algo, que es una falta de respeto, según el presidente del PP.

Juntos pero no revueltos

Juan Manuel Moreno sigue haciendo campaña con una actitud serena, tranquila, apostando por una estabilidad que persigue y que predica en sus mítines. Hoy ha presentado una batería de iniciativas en materia de vivienda, con más de 40.0000 viviendas, protegidas y rehabilitadas y alquileres accesibles. Moreno Bonilla promete eliminar el impuesto de sucesiones y que gastará 14 millones de euros en levantar un centro de salud en Entrenúcleos, en Dos Hermanas, provincia de Sevilla donde ha hablado para un buen número de vecinos. Dice Moreno, que se siente "optimista" y que el PP Andaluz es un proyecto de Gobierno, no un experimento.

Ausencia de VOX y PSOE

Primer domingo de campaña y tanto el candidato de VOX como la candidata de PSOE no han aprovechado para salir a la calle a pedir el voto. Mañana hay debate en televisión. María Jesús Montero en anteriores intervenciones, a diferencia de Moreno Bonilla, sí arrastra la gestión de su Gobierno hasta Andalucía, sí saca pecho de los logros de su Gobierno, que todavía parece no soltar del todo. Esta semana pasada, obviamente, no como ministra, pero sí como diputada, la hemos visto sentada en su escaño del Congreso en Madrid. Manuel Gavira, candidato de VOX aspira a repetir los acuerdos de Extremadura, Aragón y Castilla y León y que su "prioridad sea por y para los andaluces", un "America First" de Trump a la española, que empieza a andar en estas comunidades.

Las izquierdas no auguran mayoría al PP

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha acusado este domingo al presidente andaluz, Juanma Moreno, de "tener miedo" y "esconderse" y de eludir los debates sobre los principales problemas de la comunidad. . García ha criticado que el dirigente del PP evite abordar cuestiones como la sanidad, los cribados, la universidad pública o el acceso a la vivienda. ¿Cuándo hablamos de sanidad y de cribados?, dice García. Y añade: "La derecha nos quiere trabajando y pagando el alquiler. Exigimos el derecho a la alegría. La alegría es revolucionaria". Antonio Maíllo, el candidato de "Por Andalucía" asegura que: "Las encuestas, que dan mayoría absoluta al Partido Popular se van a estrellar contra la pared y que las elecciones del 17 de mayo van a cambiar el rumbo de Andalucía.

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