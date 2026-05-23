Julio Martínez, pieza clave del caso Plus Ultra, se plantea "tirar de la manta" al sentirse "solo" y "dolido"

Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero y considerado por los investigadores una de las figuras relevantes del caso Plus Ultra, se estaría planteando "tirar de la manta" tras sentirse abandonado en el marco del procedimiento judicial, según ha confirmado Antena 3 Noticias.

De acuerdo con esta información, Martínez habría trasladado a su entorno más cercano que está "dolido" porque considera que le han dejado "solo". Hasta ahora, el empresario ha guardado silencio desde que se conoció el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros del rescate a la aerolínea Plus Ultra aprobado durante la pandemia.

Martínez ya compareció hace algo más de un mes en la comisión de investigación del Senado, donde se acogió a su derecho a no declarar. La duda ahora es si mantendrá esa estrategia o si optará por colaborar en el procedimiento judicial, en el que figura como uno de los principales investigados.

La Audiencia Nacional investiga el destino del rescate de Plus Ultra

El caso se centra en determinar si los fondos públicos concedidos a Plus Ultra a través de la SEPI fueron empleados para fines distintos a los autorizados y si la aerolínea pudo formar parte de una red de blanqueo de capitales con operaciones en varios países.

La investigación apunta también a posibles pagos y trabajos de consultoría relacionados con el entorno de Zapatero, que ha sido citado como investigado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Los pagos a Zapatero, bajo la lupa de la Fiscalía

Según el material incorporado a la causa, Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante, habría cobrado de Plus Ultra 458.000 euros durante cinco años a través de varias sociedades y habría abonado posteriormente alrededor de 450.000 euros al expresidente por servicios de consultoría. La Fiscalía sospecha que la proximidad entre ambas cantidades podría encubrir una comisión vinculada al rescate de la aerolínea, extremo que deberá ser acreditado en sede judicial.

Zapatero explicó en el Senado que realizó informes "orales y escritos" para Análisis Relevante. Sin embargo, la Audiencia Nacional analiza si esos trabajos respondieron a servicios reales o si fueron utilizados para justificar pagos vinculados a la operación investigada.

Entre los investigados figuran también Julio Martínez Solá, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, consejero delegado de la aerolínea, ambos detenidos en diciembre de 2025 y puestos posteriormente en libertad con medidas cautelares. La causa incluye además a empresarios y sociedades vinculadas a operaciones financieras en Suiza, Francia, República Dominicana y Venezuela, según la documentación judicial.

El juez Calama mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el destino de los fondos del rescate y el papel de cada uno de los investigados. La posible decisión de Julio Martínez de modificar su estrategia procesal podría convertirse en un elemento relevante para el avance de una causa que ha situado bajo el foco judicial y político el rescate público de Plus Ultra.