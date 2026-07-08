Del "talante" a los "brotes verdes", el legado de Zapatero vuelve al foco tras el caso Plus Ultra

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra pone en el foco de la actualidad al expresidente. Más de una década después de abandonar La Moncloa, su figura sigue asociada a algunas de las reformas sociales más importantes de la España reciente, a la gestión de la crisis financiera de 2008 y al final de la violencia de ETA.

Desde su victoria electoral en 2004 hasta su decisión de adelantar las elecciones generales de 2011, su paso por el Gobierno deja un legado que continúa generando debate político y social.

El político inesperado que conquista el PSOE

José Luis Rodríguez Zapatero emerge como una figura poco conocida para el gran público cuando, en el año 2000, se impone contra pronóstico en el congreso federal del PSOE y se convierte en secretario general del partido. Frente a un Gobierno de José María Aznar que atraviesa uno de sus momentos de mayor fortaleza política, construye una oposición basada en el diálogo, el consenso y el denominado "talante", una fórmula que le permite proyectarse como una alternativa moderada y renovadora frente al Partido Popular.

La victoria que cambia el rumbo político de España

Las elecciones generales de marzo de 2004 transforman por completo el panorama político español. Contra lo que anticipan muchas encuestas, Zapatero logra la victoria apenas tres días después de los atentados del 11 de marzo en Madrid, que causan 193 muertos y conmocionan al país.

El líder socialista llega a La Moncloa prometiendo una etapa de cambio político, regeneración democrática y una nueva orientación en asuntos sociales y de política exterior, inaugurando una de las legislaturas más trascendentes de las últimas décadas.

Reformas, derechos y el final de una época

Durante sus años en el poder impulsa algunas de las medidas más emblemáticas de su mandato. Ordena la retirada de las tropas españolas de Irak en 2004, aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005 y pone en marcha la Ley Antitabaco en 2006.

También desarrolla iniciativas de carácter social como el cheque bebé de 2.500 euros por nacimiento o adopción y la deducción de 400 euros para aliviar la presión económica sobre las familias. En paralelo, mantiene la lucha contra el terrorismo y vive uno de los momentos más significativos de la historia reciente de España cuando ETA anuncia en 2011 el cese definitivo de la violencia, poniendo fin a más de cuatro décadas de terror.

Cuando la desaceleración se convierte en tormenta

La crisis financiera internacional marca el segundo mandato de Zapatero y condiciona para siempre la percepción pública de su Gobierno. En sus primeros compases evita hablar de crisis y utiliza el término "desaceleración económica" para describir el deterioro de la situación. Más tarde, en pleno aumento del desempleo y en medio de las dificultades económicas, populariza la expresión "brotes verdes" para referirse a los primeros indicios de recuperación. Aquellas palabras se convierten rápidamente en uno de los símbolos más recordados y discutidos de una etapa marcada por los ajustes, la presión de los mercados y la incertidumbre económica.

El adiós anticipado y la herencia de Zapatero

El desgaste provocado por la crisis, la pérdida de apoyo electoral y la necesidad de facilitar una nueva etapa política llevan a Zapatero a anunciar en 2011 un adelanto de las elecciones generales sin agotar la legislatura. Con aquella decisión pone fin a casi ocho años al frente del Ejecutivo y cierra un ciclo político marcado por profundas transformaciones sociales, importantes avances en derechos civiles y una compleja gestión económica.

Más de una década después de abandonar el poder, su legado continúa dividiendo opiniones: para unos representa la modernización social de España; para otros, los errores de una gestión económica que condicionó a toda una generación.

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