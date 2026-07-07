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Zapatero pide a Hacienda suspender la inspección fiscal contra él y su familia porque se abrió después de su imputación

En el escrito denuncia que la Agencia Tributaria abrió una inspección “caprichosamente”

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a Hacienda que suspenda la inspección fiscal abierta contra él y su familia, al considerar que esa actuación llegó después de su imputación y que entra en choque con la investigación penal que ya sigue la Audiencia Nacional.

Antena 3 Noticias ha tenido acceso al escrito en el que la defensa del expresidente sostiene que la Agencia Tributaria actuó de forma "unilateral y caprichosa", y por ello solicita que se declaren nulas las inspecciones tributarias o, de forma subsidiaria, que Hacienda paralice de oficio sus actuaciones por "prejudicial penal", ya que entiende que los hechos investigados en la vía administrativa coinciden, al menos en parte, con los que analiza el juez.

En el texto, enviado a la Agencia Tributaria, la defensa afirma que la AEAT ha abierto un procedimiento de alcance general sobre el expresidente, su esposa Sonsoles Espinosa y sus hijas, y que también pide revisar movimientos bancarios y otras cuestiones relacionadas con los ejercicios de 2021 a 2024.

Según el escrito, seguir adelante con la inspección "haría decaer los derechos fundamentales" de Zapatero y choca con la doctrina del Tribunal Supremo sobre la prioridad de la jurisdicción penal.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la petición de Zapatero y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la petición de Zapatero en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram

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