Las reacciones políticas al caso Plus Ultra: Ayuso pide "reiniciar España desde cero"

Este domingo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó en redes sociales a las nuevas revelaciones sobre el 'caso Plus Ultra', después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectara conversaciones entre los implicados en la presunta trama investigada por la Audiencia Nacional sobre el supuesto papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea durante la pandemia. En esos mensajes, los investigados se referían a Zapatero como una figura "pro Sánchez y pro Maduro".

Mensaje de Ayuso

Ayuso en su comunicado señaló que España "necesita reiniciarse desde cero, desde la raíz". También ha pedido "apartar a todo activista político" de las instituciones, al igual que "eliminar todas las leyes sectarias que van contra el rigor y la realidad".

Los agentes analizan una conversación del 30 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia, entre los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola (actual presidente de la aerolínea), que figura en un informe que la UDEF ha remitido al juez José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instancia Número 2, al que ha tenido acceso Antena 3.

Los oficiales insisten en que los responsables de Plus Ultra, que recibió un rescate de 53 millones de euros en 2021, abrieron dos vías de influencia con ese objetivo: una a través de Zapatero y otra con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Patxi López reclama "pruebas" sobre el caso

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido a Zapatero y ha reclamado "pruebas" y que se garantice su presunción de inocencia. En declaraciones a los medios antes de participar en la Festa de la Rosa del PSC en Granollers (Barcelona), López aseguró que a los socialistas "no les cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero se haya podido corromper" y mantuvo que "aún no se ha demostrado absolutamente nada".

El portavoz lamentó que ya se hable de una "trama de Zapatero", cuando, según afirmó el expresidente, "aparece apenas en alguna conversación" y "no hay reuniones en cinco años prácticamente con Zapatero". Además, defendió la labor del exjefe del Ejecutivo, al que describió como "un presidente que transformó España, que nos dotó de derechos y libertades como nunca". También ha afirmado que, por otra parte, hay "otro mundo en el que el Gobierno progresista sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente", y ha dicho que el PSOE afronta las elecciones municipales del próximo año con muchas ganas.

Aitor Esteban dice que "es muy seria" la imputación de Zapatero

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha calificado como "irresponsable" que el Gobierno de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".

Esteban ha advertido en su intervención en el acto que su partido ha celebrado en Durango (Bizkaia) cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027, en el que se ha referido a los "escándalos judiciales que rodean al Gobierno español" por ser "absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental". Señaló que "aquí no vale todo" y ha subrayado que la imputación del expresidente del Gobierno "es muy seria".

Reyes Maroto pide que se respete la presunción de inocencia

Reyes Maroto, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha pedido que se respete la presunción de inocencia de Zapatero y ha comentado que espera que "la justicia haga justicia".

En declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación por la vivienda celebrada en Madrid, la portavoz socialista volvió a defender la actuación del Gobierno en el rescate de Plus Ultra en 2021, cuando ella ocupaba la cartera de Industria, Comercio y Turismo.

Maroto aseguró que todas las empresas beneficiadas por el denominado "escudo social" recibieron ayudas basadas en informes técnicos elaborados, en este caso, por la SEPI. Además, recordó que tanto el rescate de Plus Ultra como el de Air Europa ya fueron investigados y sostuvo que "no se ha encontrado absolutamente nada" que demuestre irregularidades. La exministra enmarcó aquellas operaciones en un "momento excepcional" en el que, a su juicio, el Ejecutivo "estuvo a la altura", y criticó al PP por no defender "ni los empleos ni las empresas" y por haber puesto "palos en las ruedas" al votar "en contra de todo".

Sobre el informe de la UDEF, el portavoz ha subrayado que se trata de "filtraciones" y que "hay que respetar". "Insisto en que la justicia haga justicia, que se desarrolle el juicio con todas las garantías y que dejemos que Zapatero se defienda. Pero también espero que haya pruebas suficientes e indicios suficientes para que su presunta participación en cualquier trama se pueda demostrar", ha concluido.

El PP confirma que todo el Gobierno está "bajo sospecha"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró este domingo que todo el Gobierno está "bajo sospecha" por el caso Plus Ultra y sostuvo que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "no habría podido delinquir sin las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros". Durante la clausura de la Junta Directiva Autonómica del PP de Cataluña, el dirigente popular calificó esta causa como "el mayor escándalo que ha vivido nunca la política" en España.

Tellado afirmó que aún "falta una parte de la película por conocer" sobre la supuesta influencia de Zapatero en el Ejecutivo y planteó interrogantes sobre qué miembros del Gobierno habrían facilitado las decisiones relacionadas con el rescate de la aerolínea. "¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba, quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese?", cuestionó el dirigente popular, insistiendo en que "todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha".

Enrique Santiago califica el caso Zapatero como "catastrófico"

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, calificó este domingo el caso Plus Ultra de "catastrófico" y advirtió de que "no se puede permitir cobrar por gestiones políticas" porque "es un delito". Santiago se pronunció durante la manifestación por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

"Lo que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable. "No puede ser que expresidentes del Gobierno compatibilicen sus tareas públicas de una oficina pública de expresidentes del Gobierno con actividades privadas, tienen que decidir a qué dedicarse, a una cosa u otra, no pueden mezclar esos dos ámbitos", afirmó el dirigente. Además, defendió la necesidad de acometer "rápidamente" una reforma del estatuto de expresidentes del Gobierno y reclamó impulsar la ley de lobbies, cuya tramitación, según denunció, permanece paralizada en el Congreso.

Por otra parte, Santiago denunció una supuesta "desestabilización por parte del Gobierno de los Estados Unidos manipulando información" y calificó de "incomprensible" que el embajador estadounidense en España se haya reunido con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso. "A la Embajada de los Estados Unidos hay que recordarle que representa a su país ante el Gobierno de España, no ante la oposición de España", afirmó.

El portavoz de IU también criticó que la derecha exija responsabilidades al actual Ejecutivo por el caso Plus Ultra y recordó que los hechos atribuidos a José Luis Rodríguez Zapatero "ocurrieron con un Gobierno anterior". "Aquí la derecha está acostumbrada a pedir responsabilidades por todo al Gobierno. Estos hechos además ni siquiera ocurrieron durante este Gobierno, ocurrieron durante un Gobierno anterior, con lo cual será a ese Gobierno, en todo caso, al que haya que pedirle dimisiones, lo cual es complicado", señaló.

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