El 87,5% de los españoles opina que España no tiene mecanismos suficientes para hacer frente a la corrupción

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado una nueva encuesta. Entre el 9 y 12 de junio de 2026, se realizaron 4.027 entrevistas sobre calidad democrática. En las últimas semanas los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno han aumentado la desconfianza de la ciudadanía.

Así lo refleja el estudio del CIS, con el 87,5% de los encuestados considerando que España no cuenta con mecanismos suficientes para hacer frente a la corrupción. En esa misma línea, muchos reclaman cambios: un 12,5% propone eliminar los aforamientos y un 10,4% pide "cambios, renovación, mejoras y despolitización de la Justicia", junto a una “separación efectiva de poderes”.

Sin embargo, la percepción sobre el sistema judicial tampoco es positiva, ya que el 76,9% cree que la Justicia no siempre es "imparcial" en los casos relacionados con los procesos judiciales que afectan a partidos políticos. Mientras que el 88,8% opina que no trata igual a los políticos que a las personas "corrientes". Además, el 78,4% piensa que tampoco hay igualdad entre ricos y pobres.

En cuanto a los medios de comunicación, la encuesta muestra que el 81,5% considera que difunden "bulos y mentiras", y un 57,7% cree que los periodistas tienen menos "libertad e independencia" que hace una década.

A pesar de sus críticas, la mayoría de los españoles sigue apostando por la democracia como sistema de gobierno, aunque el 56,9% se muestra "poco" o "nada" satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país. Al mismo tiempo, el 72,7% valora la Transición como motivo de "orgullo".

Colaboración PP-PSOE

Sobre los partidos políticos, el 75,9% defiende que "sin partidos no puede haber democracia", pero el 75,3% cree que "no se preocupan mucho" por lo que piensa la ciudadanía, y un 75% opina que "esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales". Por su parte, el 51% percibe que quienes están vinculados al partido que gobierna "reciben mejor trato de la Administración".

La encuesta también muestra demandas en su funcionamiento interno. Por ejemplo, el 94,7% quiere códigos éticos obligatorios, el 83,8% más participación juvenil y el 68,6% que los líderes sean elegidos por los afiliados. Asimismo, el 85% considera "muy" o "bastante" prioritario en que PP y PSOE deberían colaborar en temas clave como la violencia de género (85%), la política exterior (83%), el cambio climático (74,4%) y la defensa (73,5%).

Por otro lado, el 89,8% considera necesarias nuevas formas de participación ciudadana en los asuntos públicos, mientras que pequeñas minorías proponen reformas como cambios en el sistema electoral (9,6%), más referendos (9,1%) o incluso "echar" a los políticos para" evitar la partitocracia" (8%).

El Ejército, el mejor valorado

Finalmente, la encuesta muestra la valoración de las institcuiones. En este caso, solo las Fuerzas Armadas son las únicas que los encuestados 'aprueban' con una media de 6,96. En el lado contrario, los partidos políticos reciben la peor puntuación, con un 2,92, reflejando el desgaste de su imagen ante la opinión pública.

Tras los militares están los gobiernos autonómicos (4,76), los tribunales (4,74), los medios de comunicación (4,35), el Tribunal Constitucional (4,34), el Parlamento (4,07), las organizaciones empresariales (4,05), el Gobierno (3,79) y los sindicatos (3,76).

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