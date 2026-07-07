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El Gobierno nombra nuevo director de la Agencia Tributaria a Antonio Ansón

El que fuera director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda sustituye a Soledad Fernández, quien solicitó su relevo hace unas semanas.

Antonio Ansón, nuevo director de la Agencia Tributaria

Antonio Ansón, nuevo director de la Agencia Tributaria Europa Press

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Antonio Ansón Latorre como nuevo director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Ansón Latorre, que ocupaba el puesto de director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda desde abril de 2025, sustituye a Soledad Fernández, quien solicitó su relevo hace varias semanas.

La Agencia Tributaria destaca el "profundo conocimiento" de Antonio Ansón sobre Hacienda y el sistema fiscal español, además de su gran trayectoria internacional y su experiencia directiva en la función pública.

El Ejecutivo asegura que Ansón presenta un perfil "especialmente cualificado" para asumir el cargo de la dirección de la Agencia Tributaria.

Arcadi España, ministro de Hacienda, ha informado de que mantuvo reuniones con altos cargos del Ministerio y con la directora de la Agencia Tributaria, quien le comunicó su intención de ser relevada.

El ministro sugirió a Soledad Fernández esperar a que finalizara la Campaña de la Renta para nombrar a su sucesor al frente de la Agencia Tributaria.

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