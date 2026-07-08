Sara Aagesen niega haber recibido indicaciones de Moncloa o de José Luis Ábalos sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este martes que nunca recibió "instrucciones ni presiones políticas" sobre el sentido de su voto cuando formó parte del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el instrumento gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para rescatar a compañías afectadas por la pandemia de la covid-19.

Aagesen realizó estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado que analiza la gestión de la SEPI y, en particular, la concesión de ayudas públicas a empresas como Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos, operaciones que han sido objeto de distintas investigaciones judiciales.

La ministra, que entre enero de 2020 y noviembre de 2024 ocupó la Secretaría de Estado de Energía, reconoció que fue una de las vocales del Consejo Gestor encargado de autorizar los préstamos con cargo al fondo de solvencia, aunque precisó que no estuvo presente en la reunión en la que se aprobó definitivamente la ayuda a Tubos Reunidos. En esa sesión fue sustituida por el subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica.

Durante su intervención insistió en que todas las decisiones adoptadas por el órgano respondían exclusivamente a criterios técnicos y al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa. "Nunca, nunca, en ningún expediente recibí instrucciones sobre qué tenía que votar", afirmó la vicepresidenta, quien rechazó de forma rotunda haber sufrido cualquier tipo de presión política mientras formó parte del Consejo Gestor.

Niega contactos con Ábalos y Zapatero

Uno de los momentos más destacados de la comparecencia llegó durante el turno de preguntas del senador del Partido Popular José Manuel Hernando, quien preguntó a la ministra si el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, o alguna persona de su entorno le trasladó alguna indicación respecto al rescate de Plus Ultra. La respuesta de Aagesen fue tajante: "Nunca".

El senador popular también quiso saber si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero había mantenido algún contacto con ella o con algún otro integrante del Consejo Gestor para interesarse por la operación de rescate de la aerolínea. La vicepresidenta volvió a negarlo de manera categórica y aseguró que jamás recibió llamadas o instrucciones procedentes del expresidente ni de personas de su entorno.

"Un procedimiento completamente reglado"

Según explicó, la evaluación de las solicitudes seguía un procedimiento "completamente reglado". En una primera fase, las distintas unidades técnicas de la SEPI analizaban el cumplimiento de los trece criterios de elegibilidad establecidos para acceder a las ayudas. Posteriormente, esos informes se completaban con las valoraciones de asesores externos y, finalmente, el expediente llegaba al Consejo Gestor, órgano encargado de votar la concesión de los préstamos.

La ministra insistió en que las ayudas no consistían en subvenciones a fondo perdido, sino en instrumentos financieros que debían ser devueltos por las empresas beneficiarias. Asimismo, recordó que las operaciones fueron sometidas al control del Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado la actuación del fondo desde su puesta en marcha.

"No me han dado galones"

Durante su comparecencia, Aagesen también respondió a las críticas sobre su participación en el Consejo Gestor y negó que aquella responsabilidad supusiera algún tipo de beneficio en su carrera política. "No me han dado galones", afirmó, antes de señalar que, cuando era secretaria de Estado de Energía, percibía un salario superior al que recibe actualmente como vicepresidenta tercera y ministra.

En este sentido, defendió que su trabajo en el Consejo Gestor estuvo guiado "por el máximo rigor técnico" y aseguró que todos los miembros del órgano eran plenamente conscientes de la importancia de las decisiones que adoptaban en un momento de extraordinaria dificultad económica para numerosas empresas españolas.

"Tengo la conciencia tranquila"

La vicepresidenta también respondió a las preguntas formuladas por otros grupos parlamentarios, entre ellos Vox, formación desde la que se cuestionó la gestión de los rescates. Aagesen aseguró tener la "conciencia muy tranquila" por el trabajo realizado y expresó su confianza en que la Justicia continúe investigando las operaciones sobre las que existen procedimientos abiertos. "Estoy convencida de que la Justicia está haciendo su trabajo", señaló, al tiempo que recordó que, si se derivan responsabilidades por alguno de los expedientes, será en el ámbito judicial donde deberán determinarse y no en el seno de la comisión parlamentaria.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue aprobado por el Gobierno el 3 de julio de 2020 con el objetivo de reforzar temporalmente la solvencia de empresas no financieras consideradas estratégicas y afectadas por la crisis derivada de la covid-19. El instrumento, adscrito al Ministerio de Hacienda y gestionado por la SEPI, contó con un Consejo Gestor integrado por representantes de varios departamentos ministeriales, entre ellos Hacienda, Economía, Defensa y Transición Ecológica.

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