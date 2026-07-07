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BEGOÑA GÓMEZ

El Gobierno ve "innecesarias" e "incomprensibles" las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez

Los ministros critican la decisión del juez de no permitir el viaje de Begoña a la cumbre de la OTAN. La oposición, por su parte, respeta la decisión y muestra preocupación por la imagen que pueda dar en Ankara.

Félix Bolaños

El Gobierno ve "innecesarias" e "incomprensibles" las medidas cautelares de Peinado | EFE

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Alberto de Castro
Publicado:

El Gobierno cuestiona la decisión del juez sustituto de Peinado de permitir a Begoña Gómez acudir a la graduación de su hija en Reino Unido, pero no a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara. La crítica parte de la idea de diferenciar los dos países, así lo ha dicho el ministro Óscar López: "Es una decisión incomprensible. Que un juez se ponga a discernir entre Turquía y Reino Unido y hacer literatura de por qué sí en un sitio y no en otro".

En la misma línea se ha manifestado Félix Bolaños, ministro de justicia, que ha suscrito las palabras de López. "Con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial", ha dicho en esa línea. Ambos, además, han declarado que la decisión es incopmrensible e innecesaria al no haber riesgo de fuga.

Los socios se suman a la crítica

Los socios del Partido Socialista comparten la visión de los ministros y centran la crítica en el juez instructor. La portavoz de Sumar en el congreso, Aina Vidal, ha sido muy crítica: "Londres si, OTAN no. Ya me dirán qué peligro de fuga. Ridículo. Es una decisión cis hetero normativa de un juez que quiere hacer la vida imposible a una mujer también en vacaciones".

Le acusan de dañar la imagen de la justicia, de tomar decisiones "abiertamente cuestionables", como ha dicho la diputada de Compromís, Águeda Micó.

La oposición reprocha a Sánchez

El Partido Popular, sin embargo, asegura que esto puede dañar la reputación del país. "Su esposa no le puede acompañar porque le han retirado el pasaporte. Lo va a saber toda la UE, la OTAN. Este coste de reputación, España no puede someterse a esto, con independencia de que estemos de acuerdo o no", ha dicho Alberto Núñez Feijóo.

El otro partido de la oposición, VOX, no cuestiona la decisión del magistrado y dice respetarla. En palabras de Pepa Millán, portavoz en el congreso: "el juez habrá tenido sus razones para tomar esta decisión".

Una decisión, la del juez sustituto, que marca la agenda política mientras el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en la cumbre de la OTAN en Ankara.

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