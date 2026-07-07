El comandante Villalba confirma que Leire Díez pidió información comprometedora de cargos de la UCO

El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, ha declarado como testigo este martes afirmando que se reunió en dos ocasiones con la exmilitante socialista Leire Díez, quien le solicitó información comprometedora sobre altos cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.

Villalba, imputado en el caso Koldo, ha comparecido esta mañana ante el juez del caso Leire Díez, Santiago Pedraz, quien investiga una presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez.

Fuentes jurídicas han informado de que el comandante lo ha afirmado en su declaración como testigo ante agentes de la UCO del pasado 28 de mayo, cuando admitió dos encuentros con Díez el 10 y el 26 de marzo de 2025.

Según el atestado de la UCO, Villalba ha asegurado ante el magistrado Pedraz que Díez se presentó como una persona con vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno", y que mencionó que tenía acceso al "one del Gobierno", según las propias fuentes.

La oferta no era suficientemente convincente

Las fuentes recalcan que el comandante ha confirmado otro de los extremos expuestos en el atestado de la UCO, en el que se menciona que "el objetivo de la reunión no fue otro que conseguir información comprometedora sobre la Guardia Civil" a cambio de ciertos beneficios.

Según ese informe, Villalba rechazó la oferta de Díez al no considerarla la lo suficientemente convincente, que habría incluido un posible destino fuera de España.

La UCO señala en el atestado que Leire Díez trató de convencer a Villalba mencionando el caso mascarillas que afecta al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, afirmando que "no tenía recorrido".

Díez propuso en aquella primera reunión tres opciones para denunciar una posible corrupción dentro de la Guardia Civil y la UCO: "sentarse con la Fiscalía; trasladar la información a través de un inspector de la Policía Nacional, esto en calidad de testigo protegido; o sentarle como asesor de la Directora General de la Guardia Civil".

El objetivo de Díez era el de "hacer una purga en la Guardia Civil y eliminar los elementos subversivos" que existían dentro del instituto armado. "Le señaló que todas las filtraciones que estaba habiendo en prensa procedían de la UCO; en suma, Leire le mencionó que la directora de la Guardia Civil estaba esperando el 'feedback' de dicha reunión", recoge el atestado policial.

La seguridad de la reunión

En la segunda reunión, la exmilitante expresó a Rubén Villalba que "el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella", y que el Gobierno "culpabilizaba al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones que estaba llevando la UCO".

Después, ha declarado ante el juez Francisco Ortega, identificado en el atestado como el mediador de las reuniones entre Villalba y Díaz, que ha afirmado que estos encuentros se realizaron a petición de Daniel Mateo, a quien la Guardia Civil identifica como un colaborador de la Jefatura de Información de Instituto Armado, según explican las fuentes.

Según el atestado, Villalba manifestó que fue Daniel Mateo quien gestionó el local de la primera reunión, y que la exmilitante llegó acompañada de Francisco Ortega, en un encuentro en el que "había gente encargada de la seguridad".

En ese informe, Ortega declaró a la UCO que algunas personas se encontraban en el exterior del restaurante y estas se encargaban de la seguridad perimetral. Además, llevaron a cabo cacheos y que quitaron los teléfonos móviles.

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