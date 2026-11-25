A tan solo seis días de las elecciones, el PSOE celebraba un mitin en Barcelona. Desde allí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó para lanzar una nueva promesa electoral: "En la próxima legislatura modificaremos la Ley de Seguridad Nacional para que España nunca participe en una guerra ilegal, en una guerra como la de Irak o como la que vivimos ahora en Irán".

También remarcó otros compromisos y apeló una vez más a la movilización. Además, Sánchez estuvo acompañado por la actriz Loles León, que mostró públicamente su apoyo al presidente del Gobierno.

Durante su declaración, Loles León dijo que son "las mujeres de los años 70. Ya somos las abuelas con las tetas bien puestas. Pero seguimos de pie, nunca nos hemos puesto de rodillas" y añade que "después de todo lo que hemos conseguido hay que luchar".

Ha asegurado que "la fuerza les viene de aquellos años donde las mataban y las violaban".

León también pidió a los jóvenes que se movilicen y que no den por sentados los derechos conseguidos. Además, ha reivindicado la cultura, un derecho que "salvaguarda el espíritu, el corazón y el cerebro".

Serrat en el mitin del PSOE

El cantautor Joan Manuel Serrat también ha intervenido en el acto. Lo ha hecho a través de un vídeo donde ha detallado que el domingo la ciudadanía está llamada a ejercer su derecho al voto en una elección "trascendental" donde se elegirá entre dos formas de ver el mundo".

El cantautor ha asegurado que además de un derecho, "tal como están las cosas, también es un deber". "Los derechos que hoy parecen una cosa tan natural, como si lo hubiésemos tenido toda la vida, han costado mucho, es resultado de la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que han dejado su sangre y su vida para que el domingo podamos ir a votar", ha dicho.