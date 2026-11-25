En el Partido Popular denuncian el "feminismo hipócrita" del PSOE en el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres poniendo el foco sobre el exministro José Luis Ábalos y su relación con las mujeres. Han tirado de ironía y recorren la "ruta de los escándalos", con paradas en el Parador de Teruel y en la casa de Jésica.

Uno de los emplazamientos más polémicos de esta ruta es el Parador de Teruel, desde donde quieren recordar el escándalo de los supuestos encuentros sexuales de Ábalos en plena pandemia. la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha lamentado que "fueron capaces de organizar orgías mientras que sus compatriotas no eran capaces de enterrar a sus propios muertos". Algo que la exministra Alegría, que también estuvo allí, siempre negó: "no ha sucedido nunca", señaló.

Desde el mismo Parador de Toledo, el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha señalado encontrarse en "el kilómetro cero de la desvergüenza del PSOE", desde donde ha subrayado que "la corrupción rodea a los más estrechos colaboradores y a la familia directa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez". A su vez, Azcón lamentaba que, "por desgracia", el Parador de Teruel se ha convertido en un "símbolo de la corrupción, de las mentiras y de la doble moral del Partido Socialista".

Azcón destaca que durante estos años el PSOE "ha tratado de darnos lecciones de feminismo, de ética, de valores, pero la verdad es que en el Parador hicieron todo lo contrario de lo que decían a los españoles", ha diferenciado.

En el PP también se han desplazado a la madrileña Plaza de España, donde se ubicaba el apartamento de lujo de Jésica Rodríguez, a la que por eso mismo Koldo y Ábalos llamaban "España". La expareja de Ábalos fue contratada en empresas públicas del Ministerio de Transportes. Desde esa zona, Cayetana Álvarez de Toledo ha destacado que "el PSOE ha utilizado a las mujeres como mercancía".

"Han prostituido lo público como han prostituido a las mujeres", ha dicho Álvarez de Toledo junto al piso de Plaza de España donde, según el PP, "el Gobierno implementó su política de vivienda poniendo un piso a Jéssica, otra de las 'amigas' de José Luis Ábalos". "Lo dije en el Congreso y lo repito aquí en el lugar del crimen. Toda la política de vivienda de Sánchez se resume en una línea: El Gobierno le puso un piso a una puta en la Plaza de España", ha remarcado.

De esta manera, los populares quieren denunciar la degradación moral y política del PSOE.