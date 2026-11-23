Alberto Núñez Feijóo ha calificado a Pedro Sánchez de "personaje tóxico de la política española" y ha descartado que el cambio político en España pase por alcanzar un acuerdo con el actual presidente del Gobierno. El líder del Partido Popular ha defendido que su intención es "pactar con los ciudadanos".

El presidente del PP ha explicado su valoración al recordar el cara a cara que mantuvo con el jefe del Ejecutivo, en el que según ha relatado, le planteó una pregunta sobre la financiación de las primarias del PSOE que quedó sin respuesta.

En concreto, Feijóo ha recordado que preguntó a Sánchez si había financiado las primarias socialistas con dinero procedente de la prostitución. El líder popular sostiene que el presidente no contestó a esa cuestión. Esta referencia corresponde a una pregunta formulada por Feijóo durante el cara a cara del pasado jueves.

Descartado el pacto entre Feijóo y Sánchez

"El cambio no pasa por pactar con Pedro Sánchez, claramente", ha afirmado el dirigente popular. Además, ha descrito personalmente al presidente como "muy complicada y muy conflictiva", y ha asegurado que no es "tan ingenuo" como para pensar que Sánchez vaya a abandonar la política.

El líder del PP también ha manifestado que no pactaría con un político al que considera "amoral", en referencia al presidente del Gobierno.

Feijóo pide el voto a los socialistas

Durante la conversación con Susanna Griso, el líder popular también ha dirigido un mensaje a los votantes socialistas. Ha pedido a los "socialistas de verdad" que le apoyen y ha defendido que su voto puede servir para "resetear" el PSOE y recuperar el partido socialdemócrata que, según él ha señalado, los ciudadanos han conocido durante años, en concreto en la época de Felipe González.

En este sentido, ha recurrido a la figura del expresidente Felipe González y ha recordado que él mismo votó al PSOE en 1982, cuando González encabezaba la formación.