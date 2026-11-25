Estamos a cuatro días de las elecciones generales, momentos en los que los candidatos a la Presidencia intensifican sus actos y presencia ante los ciudadanos para pedir el voto. La cita con las urnas es tan inminente que el plazo para depositar el voto por correo de cara a los comicios finaliza este jueves, día 26, para todos los electores que se encuentren en España y que hayan solicitado previamente ejercer su derecho al sufragio por correspondencia.

Ahora bien, en Antena 3 Noticias analizamos de la mano de diferentes expertos como el politólogo Manuel Mostaza o Machelin Díaz, abogada de Extranjería, el voto de quienes residen en España. ¿Quiénes votan este 29N? Ellos nos resuelven todas las dudas.

¿Quién puede votar este 29N?

El domingo, solo podrán votar ciudadanos españoles, o que hayan conseguido la nacionalización. Algo que suele llevar 10 años, a excepción de personas de países iberoamericanos, que pueden conseguirla en dos.

¿Con permiso de residencia o trabajo?

No, debería conseguir la nacionalidad española. Es decir, no basta con ser residente ni estar empadronado. Solo pueden votar ciudadanos con pasaporte español.

¿Pueden votar quienes no tengan la nacionalidad española todavía?

Tan solo es posible en las elecciones municipales, aquellos que tengan un permio de residencia y estén empadronados en ese municipio.

Españoles en el extranjero

En el caso de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pueden votar presencialmente a las elecciones generales del 29N en los consulados de España hasta el próximo 26 de noviembre.

En el caso de que los votantes registrados en el CERA se encuentren en España, pueden pedir el voto por correo, al igual que los residentes en nuestro país, en cualquier oficina de Correos y remitir su voto como tope el 26 de noviembre, tras ser ampliado un día el plazo.