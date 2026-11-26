Estuvo ocho años al frente de la alcaldía de Barcelona, pero previamente fue conocida por su trayectoria como activista en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Su figura está vinculada a la lucha por la vivienda y eso la convierte en la candidata “más creíble” para Frente Amplio en unas elecciones marcadas por el desahucio y la muerte de Maricarmen y la acampada en Sol. Ada Colau representa para la alianza “la voluntad de combinar la movilización social con la capacidad de transformar las instituciones”.

Alejada de la política institucional desde 2024, el año pasado volvió a estar en el foco mediático tras su participación en la Global Sumud Flotilla, que tenía como objetivo abrir un corredor humanitario hacia Gaza. La embarcación fue interceptada por las fuerzas israelíes antes de llegar a su destino y Colau estuvo detenida durante varios días en una prisión del país.

Frente Amplio la propone como candidata

En febrero de este mismo año, la exalcaldesa de Barcelona asistió como invitada al primer acto de presentación de la alianza bajo el lema “Un paso al frente”. En aquel momento el proyecto no tenía siglas, ni líder, solo la voluntad de cuatro organizaciones de concurrir juntas a las elecciones, entre ellas, los comunes, partido fundado por Colau.

El anuncio del adelanto electoral en octubre pilló a Frente Amplio sin los deberes hechos, con el liderazgo todavía por decidir y no fue fácil para las cuatro formaciones llegar a un acuerdo. Para entonces, Colau ya había manifestado públicamente su intención de volver a la primera línea política si su regreso podía ser útil. Eso fue lo que acabó sucediendo después de que Más Madrid, otro de los partidos que forman FA, la propusiera como candidata a cambio de liderar ellos las listas en la capital.

Su papel en la unidad de la izquierda

“Podemos también está invitado a formar parte de este proyecto y es la hora de que todas las organizaciones expresen con claridad su voluntad de contribuir a la unidad. Aquí no sobra nadie", aseguraban desde Frente Amplio en el mismo comunicado en el que formalizaban el liderazgo de Colau.

En las semanas posteriores, la candidata invitó a los morados casi en cada entrevista a sumarse al proyecto, llegando a plantear incluso dar “un paso a un lado” en el liderazgo si eso contribuía a la unidad de la izquierda.

Varias fuerzas territoriales fueron sumándose progresivamente al proyecto como la Chunta Argonesista, Compromís o Més Mallorca, hasta llegar a las 15 formaciones que actualmente integran Frente Amplio. Sin embargo, las negociaciones con Podemos no llegaron a buen puerto. Especialmente después de su pacto electoral con Esquerra Republicana, competencia directa de los comunes en Cataluña.

“Sé que hoy habrá gente decepcionada y lo siento, pero os puedo decir que estuvimos trabajando hasta el último momento. Se ofreció todo con extrema generosidad, pero si alguien no quiere sentarse en una mesa, no se le puede obligar”, aseguraba Colau al día siguiente de que acabara el plazo para registrar las coaliciones en el que fue el primer acto de precampaña de Frente Amplio.

Objetivo electoral

Frente Amplio aspira ahora a obtener el 10% de los votos. Un objetivo a partir del cual la alianza prevé que, debido al sistema electoral, puede pasar de los ocho escaños que les vaticinan las encuestas a 22. Para ello, tratarán de concentrar esfuerzos en 17 provincias como Asturias, A Coruña o Zaragoza que pueden ser clave a la hora de multiplicar los diputados.

“Estamos muy cerca del umbral que va a permitir duplicar la representación parlamentaria de Frente Amplio y que el bloque progresista vuelva a imponerse”, señalaba el portavoz de la campaña, Pablo Bustinduy, al inicio de la campaña.

Campaña coral

La intención de FA ha sido conjugar un liderazgo que represente la pluralidad de las 15 formaciones que componen la alianza. Por eso, Además de Colau ganan peso otros perfiles como el de Emilio Delgado que encabeza la papeleta en Madrid o el de Tesh Sidi, número dos en la capital. El objetivo es que la campaña del 29N sea “coral, plural y fiable”, apuntaba Bustinduy. También se ha contado con el activo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el acto central del sábado pasado en Barcelona. Díaz lideró la coalición Sumar, que consiguió articular el espacio a la izquierda del PSOE en las elecciones de 2023.