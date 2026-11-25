El expresidente catalán Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles, tan solo un día antes de celebrarse el debate a cuatro por las elecciones generales, que regresará a Cataluña el 12 de diciembre "sin pedir permiso ni perdón", ha señalado, manteniendo además la incógnita acerca de su futuro político tras la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía.

Puigdemont revela de esta manera sus planes de vuelta a España tras ocho años en Bélgica huido de la Justicia, desde que fue "destituido ilícitamente de la presidencia de la Generalitat", según su relato, con la Amnistía ya archivada desde el pasado lunes por parte del Tribunal Supremo.

Los escaños de Junts

El domingo sabremos si, como ocurrió en 2023, los escaños de Junts resultan imprescindibles para investir a Pedro Sánchez, aunque no es lo que señalan los sondeos, que en esta ocasión auguran malos resultados para el partido de Puigdemont.

La situación podría resultar comprometida para Junts porque tiene poco poder municipal, ningún poder autonómico, y su única influencia eran los siete diputados que tenía en el Congreso, hasta que se han disuelto las Cortes.

Una vuelta "sin pedir permiso ni perdón"

"Nueve años después, después de tres intentos de extradición, de impedir investiduras a la presidencia de la Generalitat, de impedir que nos presentáramos a las elecciones europeas, de retirarnos fraudulentamente nuestra inmunidad parlamentaria, de espiarnos y difamarnos, España ha fracasado en su propósito y volveré a mi país, a Cataluña, sin haberles de pedir permiso ni perdón y sin haber renunciado a nada", señaló el líder independentista.

"Gracias a los derechos garantizados por las instituciones europeas y a la garantía de independencia de sus tribunales, hemos podido derrotar tanto al Estado español como a la ultraderecha española presentada como acusación particular", subrayó Puigdemont sobre la aplicación definitiva de la Amnistía. "Una ley que no querían ni el Partido Popular, ni VOX, ni el PSOE. Una ley que nos decían que era inconstitucional y que no pasaría los filtros europeos mientras España gritaba 'Puigdemont a prisión'", resaltó.

Carles Puigdemont tiene previsto viajar desde Bruselas hasta Barcelona el día 12 y dirigirse "directamente" al Parlamento catalán, así como acudir al pleno que se celebrará en esa cámara del 15 al 17 de diciembre.