Una jueza de Madrid ha citado a declarar a la exmilitante socialista Leire Díez y a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, por presuntas irregularidades en la empresa pública. La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Carmen Valcarce, les ha convocado el próximo 9 de diciembre como imputados, después de admitir a trámite una querella presentada por Vox.

La investigación se centra en una serie de hechos denunciados por el partido de Santiago Abascal, entre ellos supuestas irregularidades en contrataciones, despidos y adjudicaciones durante la etapa de Serrano al frente de Correos (2018-2025). La jueza ha decretado la apertura de una pieza de investigación por cuatro delitos: fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales y tráfico de influencias.

El inicio: una querella hace un año

La querella fue presentada hace aproximadamente un año. La jueza la inadmitió inicialmente el pasado 27 de junio al considerar que se sustentaba en informaciones periodísticas. Sin embargo, Vox recurrió la decisión y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón el pasado octubre.

En su resolución, los magistrados consideraron que la querella no planteaba una investigación general, sino que señalaba hechos concretos y elementos que podían comprobarse. La Audiencia concluyó que "el único medio posible para comprobar la realidad de los indicios adecuados es precisamente la investigación" y ordenó a la instructora tomar declaración a los querellados.

Ahora, la jueza reclama a Correos los expedientes completos de los contratos denunciados y solicita a la Audiencia Nacional los testimonios y correos electrónicos relacionados con la empresa pública que obran en el caso Koldo, así como documentación a la SEPI y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV).

También pide al Supremo todo lo declarado por los imputados del caso Koldo sobre la empresa pública. Entre esa información, se encuentra la declaración de Aldama sobre estos hechos, que señaló que una de sus empresas recibió ocho millones de euros sin contrato formal. El partido también apunta a varios expedientes de contratación que sumarían 43,8 millones de euros y a correos electrónicos incorporados a la investigación del caso Koldo.

Leire Díez, en Correos

Leire Díez trabajó en Correos entre noviembre de 2021 y febrero de 2024. Durante ese periodo fue responsable del Área de Gestión de Administración Local, en la Secretaría General y del Consejo, y posteriormente ocupó funciones vinculadas a Filatelia. Juan Manuel Serrano presidió la empresa pública entre 2018 y 2023.

Ambos figuran también como investigados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la supuesta trama de las cloacas, que indaga en presuntos intentos de desestabilizar procedimientos judiciales relacionados con el Gobierno y el PSOE.

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