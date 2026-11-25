La Audiencia Nacional ha revocado este miércoles el tercer grado concedido por el Gobierno Vasco al exdirigente de ETA Henri Parot ante la "extrema gravedad" de los delitos cometidos, y ha planteado una reforma legal para que las víctimas del terrorismo puedan recurrir la concesión del régimen de semilibertad a los presos.

Al analizar la situación de Henri Parot, el juez central de vigilancia, José Luis Castro, señala que lleva 35 años en prisión, que ha reconocido la actividad delictiva y el daño causado, y que está participando en actividades de voluntariado desde octubre de 2025. Sin embargo, se posiciona con la Fiscalía, que recurrió el tercer grado concedido a Parot por la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco al considerarlo "prematuro", teniendo en cuenta que resulta "imposible prescindir de la extraordinaria gravedad de la trayectoria del interno".

El magistrado ha justificado su decisión por la "extrema gravedad" de los delitos. De esta manera, se mantendrá en un régimen de semilibertad (solo puede salir de prisión por motivos laborales, terapéuticos o de reinserción, mientras que con el tercer grado solo tendría que ir al centro penitenciario a dormir).

Con su escrito, el magistrado invita a reflexionar sobre la posibilidad de reformar la ley para que, además de la Fiscalía, también las víctimas puedan impugnar permisos de salida, la flexibilización del cumplimiento o la clasificación en tercer grado. Castro rechaza en su auto la personación de las víctimas en la fase del procedimiento, al considerar que no está previsto en la ley del Estatuto de la Víctima (que solo permite recurrir al interno y a la Fiscalía) y, por eso, plantea la reforma legal.

El "elevadísimo" número de víctimas mortales

Castro considera que no puede obviarse el "elevadísimo" número de víctimas mortales y el impacto producido en sus familias, amigos y en la sociedad en su conjunto. Asimismo, señala que hace falta una consolidación que justifique el tercer grado y recuerda que Parot, responsable del atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987, está condenado por atentados que provocaron la muerte de 39 personas. Ingresó en prisión en 1990 en cumplimiento de una condena acumulada de 40 años.

4.800 años de prisión por 39 asesinatos en numerosos atentados

Henri Parot es un exmiembro de la organización terrorista ETA. Fue uno de los más activos en la década de los ochenta como integrante del comando Argala, un grupo de ciudadanos franceses que actuaba de manera itinerante por España. Fue detenido cuando transportaba un coche bomba para atentar contra la jefatura de policía de la ciudad. Acumuló sentencias que suman casi 4.800 años de prisión por su participación directa en acciones terroristas.

Puso nombre a la doctrina Parot, la jurisprudencia del Tribunal Supremo surgida en 2006 que estableció que los beneficios penitenciarios debían aplicarse sobre el total de las penas acumuladas (y no sobre el máximo legal permitido, 30 años), y que posteriormente fue anulada por los tribunales europeos en 2013, lo que llevó a la excarcelación de decenas de presos.

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