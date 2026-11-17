El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un nuevo escrito ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para pedir que admita a dos peritos de su elección. El objetivo es que realicen una nueva valoración de las joyas intervenidas en la oficina del expresidente, después de que dos informes judiciales las tasaran en más de un millón de euros.

Según el escrito, Zapatero ha elegido a David Mellado Ortiz, tasador de joyas, joyero-gemólogo y experto en diamantes y piedras de color, y a Rosa María Moreno García, gemóloga, tasadora de alhajas y profesora de los Estudios de Gemología de la Universidad de Valencia.

La defensa sostiene que son "dos personas expertas en la materia y tituladas" y que su trabajo servirá "para un mayor esclarecimiento de los hechos". Además, pide al juez que permita a estos peritos tener acceso a las joyas, para que puedan hacer fotografías, tomar mediciones y realizar "ensayos no destructivos", incluido "el análisis del metal por fluorescencia de rayos X".

Y remarca que los expertos no solo valorarán las piezas sino que también revisarán el método utilizado por la joyería Yanes para calcular el valor de reposición y la "razonabilidad de la valoración obtenida".

Las dos tasaciones

Aunque el juez Calama ya cuenta con dos informes sobre las joyas. El primero el de la joyería Ansorena que las valoró de forma preliminar en 1,3 millones de euros, y el de la joyería Yanes que "describe con mayor precisión las piezas", tasándolas en 1.023.320 euros, poco más de un millón.

Por su parte, la defensa de Zapatero se centra en el informe de Yanes, ya que afirma que esta joyería se apoyó en un informe de un laboratorio sobre los metales de las piezas, pero que ese documento aparece solo de forma parcial en la tasación. Por eso, pide que se aporte completo.

Las piezas

Se trata de tres conjuntos de joyas formados por collar, pulsera, sortija y pendientes. Se diferencian por las gemas que contienen rubíes, esmeraldas y zafiros. Según la defensa estas piezas representan más del 90% del valor de las más de 60 joyas encontradas en su oficina.

La defensa solicita que las joyas se pongan a disposición de los peritos en el momento y lugar que determine el tribunal, y con las medidas de seguridad necesarias. Si sus conclusiones no coinciden con las de la joyería Yanes, analizarán las causas de la discrepancia y comprobarán si existe "algún error material o de juicio técnico" en la pericia judicial.

Zapatero está investigado por presunto tráfico de influencias en relación con el préstamo público de 53 millones de euros que recibió la aerolínea Plus Ultra en 2021. El hallazgo de las joyas en su despacho añadió una nueva imputación por presunto contrabando y delito fiscal.

El expresidente defiende que las joyas fueron un regalo del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, durante una visita oficial a España en 2007 que, según su versión, las aceptó por "deferencia",

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.