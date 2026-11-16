Yolanda Díaz retira su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha retirado su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hoy lunes estaba previsto que tuviera lugar la votación en el seno de la OIT, pero Díaz ha decidido no participar al detallar que no cuenta con el apoyo suficiente.

Así lo ha comunicado a través de la red social Bluesky. Con esta decisión, deja el camino abierto a Gilbert F. Houngbo para continuar al frente de la OIT, al cual Díaz ha señalado por su cercanía a Trump.

La ministra ha publicado una carta en redes sociales en la que explica que la retirada de su candidatura obedece al deseo de no dividir al movimiento sindical y preservar su unidad.

Tal y como explica, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el grupo de Trabajadores de la OIT han elegido sostener la actual gestión de la OIT, la de Houngbo, "en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que han impedido la libertad de voto".

Díaz subraya que "no va a dividir el movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esta situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante".

Carlos Cuerpo considera que "es una pena" que la candidatura de Díaz no lograra apoyos

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deseó "lo mejor" a la vicepresidenta segunda y señaló que es "una pena" que su candidatura para dirigir la OIT no lograse los apoyos necesarios.

Asegura que el gesto de Yolanda Díaz hay "que alabarlo" y detalla que "no siempre se pueden conseguir los objetivos. En este caso, no ha sido así".

Díaz tenía a Houngbo como rival, economista y ex primer ministro de Togo, que renovará ahora el cargo que ocupa desde 2022. La carrera contó inicialmente con un tercer aspirante, el exministro de Exteriores de Perú Javier González-Olaechea, pero este retiró su candidatura el 4 de noviembre.

La Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Sindical Internacional habían expresado públicamente su respaldo a la continuidad de Houngbo, aunque el apoyo de esta última organización generó discrepancias en el ámbito sindical europeo, donde estaban enmarcados los apoyos de CCOO y UGT a la española.