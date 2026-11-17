La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, sigue recibiendo informes sobre la entrada masiva de migrantes que vivió Ceuta los días 30 y 31 de julio.

El Servicio de Información de la Guardia Civil ha entregado un dosier a la Audiencia Nacional que apunta que Rabat podría emplear la migración como herramienta política para "desprestigiar España" de cara al evento deportivo del Mundial y, de esa manera, conseguir la final.

Especialmente, el próximo Mundial de fútbol que se celebrará en 2030 en España, Marruecos y Portugal. El régimen de Mohamed VI quiere que la final se dispute en su territorio y no en ningún otro país.

Responsabilidad compartida con CNI

El informe remitido a la magistrada también destaca la posibilidad de que Marruecos aproveche la entrada masiva de migrantes en Ceuta para lanzar mensajes políticos que reivindiquen la soberanía de Ceuta y Melilla o una cosoberanía como medida para evitar futuras crisis migratorias.

Asimismo, en el documento se analizan las alertas previas al 30 de julio, cuando empezó la crisis migratoria, destacando que dichos avisos que emitió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contenían "información parcial insuficiente para dimensionar la amenaza" de lo que iba a suceder. Añade que no permitieron prever el colapso fronterizo que se produjo.

La Guardia Civil argumenta que habría sido necesario identificar la formación de una masa crítica de inmigrantes capaz de superar las capacidades de los agentes de seguridad marroquíes o una reducción sustancial de las medidas de contención.

La advertencia de la Guardia Civil

Aunque la Guardia civil ve improbable que crisis pasadas fueran ordenadas directamente por el Estado marroquí, avisa de que una menor cooperación fronteriza facilitaría nuevos accesos masivos.

En el dosier se resalta la posible intención de Marruecos en "promover" o "consentir" esa entrada masiva.