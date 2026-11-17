Entre las posibilidades de voto para los españoles de cara al 29N, encontramos el de los ciudadanos españoles no residentes en la demarcación consular, llamado voto ERTA.

Las personas que se encuentren temporalmente en el extranjero, para poder votar desde el exterior, deberán constar inscritas en la Oficina Consular como no residentes y solicitar la documentación electoral mediante la presentación del impreso oficial en la Oficina Consular, no más tarde de 31 de octubre de 2026.

Una vez recibida la documentación de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, los electores deberán enviar su voto por correo postal certificado a la mesa electoral que corresponda en España, no más tarde del 25 de noviembre de 2026, siguiendo las instrucciones contenidas en la hoja informativa recibida.

Depósito del voto en urna en el Consulado o centro de votación habilitado de los electores residentes en el extranjero del 21 al 26 de noviembre, ambos incluidos.

¿Hasta qué día puedo votar?

El periodo de reclamaciones, inclusiones/conexiones o corrección de datos en el Censo: del 12 al 19 de octubre, ambos incluidos.

La solicitud de certificado para el voto por correo de electores temporalmente en el extranjero (ERTA) se realizará no más tarde del 31 de octubre.

Depósito del voto en urna en el Consulado o centro de votación habilitado de los electores residentes en el extranjero del 21 al 26 de noviembre, ambos incluidos.