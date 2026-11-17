Un ex alto cargo de Adif, Ignacio Zaldívar, ha negado ante el juez del caso Koldo un trato de favor a la expareja de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez. No obstante, ha vuelto a admitir que la que fue presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le trasladó quejas del entonces ministro de Transportes porque se estaba molestando a Rodríguez en su puesto.

Zaldívar, que fue director de gestión administrativa de Adif cuando Rodríguez trabajaba en Ineco y en Tragsatec, ha declarado este martes como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y ha mantenido la misma versión que sostuvo en su declaración como testigo en el juicio a Ábalos en el Tribunal Supremo.

Ignacio Zaldívar ha defendido que el comportamiento que tuvo con Jésica Rodríguez fue el mismo que con otros empleados de Adif. Rodríguez estuvo primero contratada en Ineco y después pasó a ser empleada en otra empresa pública, Tragsatec, en un trasvase que según este ex alto cargo es habitual.

Asimismo, ha indicado que Ineco le comunicó que el contrato de Rodríguez vencía próximamente y él habló con ella por teléfono para preguntarle si quería continuar y pedirle un currículum actualizado, topándose con una actitud "altiva y soberbia" porque ella no lo podía atender, lo que llevó a enviarle un correo electrónico que sí recibió respuesta.

Además, de nuevo ha relatado cómo la entonces presidenta de ADIF, Pardo de Vera, le llamó para decirle que Ábalos le había comentado que se estaban haciendo llamadas molestas a Jésica y él solo fue correa de transmisión para trasladar esa situación a la encargada de supervisarla, Virginia Barbancho, sin decirle, según su versión, que fuera "sobrina" del ministro.

Por otro lado, ha reiterado que nunca dijo que dejaran de molestarla y ha negado que tuviera conocimiento de que Jésica Rodríguez no fichaba ni iba a trabajar. Ese hecho, ha asegurado, que lo conoció a través de las noticias. El exministro Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García, ya fueron condenados en el Tribunal Supremo por la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco y en Tragsatec entre 2019 y 2021, pero la investigación por esta colocación se sigue ahora en la Audiencia Nacional contra Pardo de Vera, Zaldívar y la expareja de Ábalos, que según el Supremo cobró 43.950 euros sin desempeñar trabajo alguno. Recientemente, la Fiscalía ha pedido al juez Moreno que procese a Zaldívar por un presunto delito de tráfico de influencias.

Le atribuye haber decidido, junto a la expresidenta de ADIF, la contratación en Tragsatec de la expareja deÁbalos. Según el Ministerio Fiscal, Rodríguez fue contratada sin superar entrevista alguna y Zaldívar "dio instrucciones intimidatorias para que no se la molestara".